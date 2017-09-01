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|Грузия
|02.09 19:00 по МСК.
|Ирландия
Грузия в отборочном цикле до сих пор идет без побед. Станет ли поединок с Ирландией переломным?
|Украина
|02.09 21:45 по МСК.
|Турция
В Харькове сборная Украины принимает Турцию. По поводу этого матча у нас есть особое мнение...
|Уэльс
|02.09 21:45 по МСК.
|Австрия
Для Уэльса и Австрии наступает момент истины. Кому-то придется попрощаться с мечтами о ЧМ-2018
В 02:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Медельин – Санта Фе. Футбольный поединок запланировали на 04-го сентября, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Медельин – Санта Фе неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 3.87. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2 и 3.4.
Если раньше футбольный клуб Медельин ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Медельин в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Медельин стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Санта Фе постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Хозяева матча Медельин – Санта Фе предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Медельин больше 1.5 гола.
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