Ставки на матч Бассано Виртус – Равенна, прогноз на футбол от 03.09.17

Анализ большого количества футбольных матчей, который ежедневно делают эксперты нашего ресурса, позволяет нам накапливать огромный опыт, что, в свою очередь, способствует эффективности прогнозирования. Это означает, что прогнозы наших экспертов – это ставки с высокими шансами проходимости, которые на дистанции позволяют получить стабильный плюс. Сегодня мы выбрали для прогнозирования матч, в котором встретятся команда Бассано Виртус и команда Равенна. Отметим, что оба футбольных клуба известны во всем мире, так как они демонстрируют отличные результаты, всегда ведут борьбу только за самые высокие места. Однако сегодняшний матч для команд будет особенным, так как победа позволит одному из соперников существенно увеличить свой отрыв от конкурентов в турнирной таблице, фактически гарантируя решение поставленных руководством задач на нынешний сезон. Естественно, к предстоящему матчу в составах обеих команд подходят серьезно. Менеджеры отметили, что постараются задействовать в этой игре всех ведущих ключевых футболистов. Конечно, в СМИ этому матчу тоже уделяют большое внимание, так как не каждый день команды проводят матчи такого уровня. В общем, все указывает на то, что противостояние обещает быть напряженным, с обилием борьбы на всех участках поля. Учитывая, что в составах обеих команд выступают профессионалы высокого уровня, наши эксперты ждут результативного противостояния, а сам матч, по-нашему мнению, должен получиться очень интересным. Поэтому мы рекомендуем не пропустить его.

Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что современный футбол превратиться в абсолютно непредсказуемую игру, в которой будет забиваться голов не меньше, чем шайб в хоккее. Если с хоккеем все понятно, и сама специфика этого вида спорта подразумевает большое количество шайб, то в футболе все не так однозначно. Появление большого количества футболистов атакующего амплуа послужило толчком к тому, что менеджеры начали использовать абсолютно новые тактические схемы, которые позволяют командам забивать много голов в ворота своих соперников. При этом акцент в таких схемах делается, прежде всего, на атаку, поэтому и у соперников появляются шансы. Такая тактика вначале использовалась только теми футбольными клубами, которые могли позволить себе приобрести лучших футболистов атакующего плана, однако теперь в таких игроках нет недостатка, поэтому все больше и больше команд перенимает эту тактику, следовательно, в самые ближайшие годы стоит ждать того, что все футбольные чемпионаты будут играть по такой схеме. Сегодняшние соперники – команда Бассано Виртус и команда Равенна тоже используют подобную тактику, оба клуба имеют отличную полузащиту, футболисты которой в любой момент матча могут перестроиться и начать действовать как полноценные футболисты атаки. Исходя из этого, а также учитывая тот факт, что команда Бассано Виртус и команда Равенна практически все свои очные матчи сыграли на больше, эксперты нашего ресурса полагают, что сегодняшний матч тоже может быть результативным. Больше прогнозов с описанием от наших экспертов можно найти ниже. Всем удачных ставок.

Букмекеры выставили довольно-таки любопытные коэффициенты на матч команды Бассано Виртус и команды Равенна. Так как сейчас оба соперника являются одними из основных претендентов на самые высокие места в чемпионате, букмекеры выставили на их победы в этом матче практически одинаковые коэффициенты. Если рассматривать матч с точки зрения кому из соперников надо больше, то здесь побеждать необходимо обеим командам, в крайнем случае, не проигрывать, следовательно, с этой точки зрения, коэффициенты на матч выставлены правильно. Однако, на наш взгляд, хозяева поля все же должны быть небольшими фаворитами этого матча, так как фактор родных трибун должен сыграть им на руку. Беря это во внимание, мы все же рискнем предложить такой прогноз: команда Бассано Виртус не проиграет в этом матче. Общий тотал голов в этом противостоянии вряд ли будет на больше. Оба клуба не относятся к числу тех, кто бездумно атакует ворота соперников на протяжении всего матча, скорее всего, исход игры решит один точный удар. Поэтому общий тотал голов в матче команды Бассано Виртус и команды Равенна мы рекомендуем играть на меньше. А вот нарушений правил и предупреждений в матче должно быть много. Сам матч – это принципиальное противостояние, да и команды в очных встречах фолят и грубят очень много, вдобавок ко всему, главный арбитр не церемонится с нарушителями, уверенно раздает желтые и красные карточки. Так что, об тотала этих статистических параметров лучше играть на больше. Угловые в этом матче мы рекомендуем пропустить, так как в матче, скорее всего, борьба будет идти в центре поля, поэтому команды вряд ли подадут много угловых, хотя, игра может быть и быстрой, тогда общий тотал угловых будет пробит легко.

Триумфатором станет Бассано Виртус — 1.95, нет победителей — 3.45, триумфатором станет Равенна — 4.1.

Сейчас, когда большинство футбольных чемпионатов выходит на финишную прямую, практически всем командам необходимо заботиться о том, чтобы стабильно набирать очки и укреплять свои позиции в турнирной таблице. В нижней части турнирной таблицы борьба идет такая же острая, как и среди команд, которые претендуют на чемпионство. Сейчас идет игра на выносливость, так как те футбольные клубы, которые продемонстрируют недостаточный уровень игры, окажутся в низшем дивизионе. А это существенно ударит по бюджету, особенно это касается маленьких футбольных клубов, для которых попадание в высший дивизион – не только существенный прорыв в игре, но и солидная прибавка к бюджету. Сейчас в прессе можно найти много статей о том, что маленькие клубы сетуют на скудный бюджет и невозможность на равных играть с лидерами чемпионата, в руках которых сосредоточены огромные ресурсы, позволяющие им иметь по несколько равноценных составов, в то время как маленькие клубы вынуждены играть практически одним составом весь сезон. Таковы реалии современного футбола. Однако некоторым из маленьких клубов удается не только показывать неплохой футбол, но и на равных противостоять более титулованным и богатым соперникам. И именно за это болельщики боготворят этот вид спорта.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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