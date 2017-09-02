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|Сенегал
|02.09 23:00 по МСК.
|Буркина-Фасо
Отборочные матчи к Чемпионату мира проходят не только в Европе. Отличные варианты есть и на других континентах, в частности - Африке
Современный футбол представлен большим количеством ярких команд, в составах которых выступает огромное количество перспективных молодых футболистов, которые своими активными действиями на футбольном поле стараются пробить себе дорогу в топ-клубы современного футбола. У одних футболистов это получается, у других – нет, однако их старания привносят огромный вклад в развитие современного футбола, делая его динамичным, результативным и непредсказуемым. В составах команды Патриотас и команды Агилас Дорадас, которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, тоже есть перспективная молодежь. Эти футболисты уже успели заявить о себе не только на уровне клубных соревнований, но и на уровне сборных. В нынешнем чемпионате команда Патриотас и команда Агилас Дорадас хоть и находятся в числе клубов, которые имеют шансы на завоевание высоких мест в турнирной таблице по итогам чемпионата, вряд ли могут прыгнуть выше головы. Поэтому им нет необходимости демонстрировать защитную игру в очном матче. Напомним, что оба клуба в нынешнем сезоне отличаются хорошей атакой, действующей стремительно и мобильно. По мнению экспертов нашего портала, в этом матче нас ждет атакующий футбол, так как лидеры обеих команд постараются проявить себя в надежде на то, что их заметят скауты ведущих футбольных клубов. Да и очная статистика противостояний этих команд говорит о том, что нас ждет веселый футбол. Поэтому наши эксперты советуют всем любителям футбола воспользоваться нашими прогнозами и не пропустить этот интереснейший матч.
Хорошие прогнозисты, которыми являются эксперты нашего ресурса, в первую очередь, это хорошие аналитики, которую умеют извлечь пользу из, даже, казалось бы, самой незначительной информации. Сегодня, благодаря развитию сети Интернет, ежедневно публикуется огромное количество спортивной и около спортивной информации, разнообразные слухи, сплетни и домыслы – тоже отличный источник информации, и если использовать такие источники совместно с проверенной информацией, можно найти довольно интересные факты, которые позволят выбрать интересную ставку на тот или иной футбольный матч. Сегодня практически все ведущие европейские футбольные чемпионаты находятся под колпаком у журналистов, которые стараются выудить мало-мальски интересную информацию относительно как самого чемпионата, так и отдельного взятого футбольного клуба либо футболистов, которые защищают его цвета. Так что, в сети предостаточно информации, главное, это уметь ее правильно структурировать и анализировать. Эксперты нашего портала обладают такими навыками, ведь мы занимаемся составлением прогнозов не только на статистику футбольных матчей, но и прогнозируем их исходы. В ближайшее время состоится матч между футболистами команды Патриотас и футболистами команды Агилас Дорадас. Эта игра будет иметь очень важный характер, поэтому в СМИ нет недостатка информации об этом матче. Наши эксперты ее тщательно проработали, поэтому ниже можно ознакомиться с нашими прогнозами на этот матч.
Не всегда эксперты нашего портала согласны с букмекерами, выставляющими котировки на футбольные матчи. Однако сегодня у нас нет никаких возражений относительно тех коэффициентов, которые были выставлены на матч команды Патриотас и команды Агилас Дорадас. Хозяевам поля сейчас очень нужны очки, так как они ведут борьбу за верхние строчки в турнирной таблице. Гости тоже нуждаются в очках, однако они им необходимы совсем для других целей – команда Агилас Дорадас должна обезопасить себя от зоны вылета. В принципе, у гостей есть еще достаточно матчей для выполнения своих задач на сезон, тогда как хозяева поля не имеют права на ошибку. Учитывая, что команда Патриотас уверенно выступает перед родными болельщиками, и с командами, уровня гостей никогда не имела проблем на своем поле, а также учитывая настрой хозяев поля, наши эксперты предполагают, что команда Патриотас уверенно победит своих соперников. Именно поэтому мы рекомендуем в этом матче делать ставки на победу команды Патриотас и на фору команды Патриотас. Учитывая, что гости в выездных матчах пропускают много, наши эксперты полагают, что сегодня оптимальной ставкой будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. При этом можно сделать ставки и на общий тотал на больше, исходя, конечно же, из того, что команда Патриотас победит разгромно. В принципе, ставка на пенальти в этом матче является вполне оправданной, так как команда Патриотас привыкла непрерывно атаковать ворота своих соперников в родных стенах, а под таким натиском даже самые опытные защитники могут допустить ошибку. Еще перспективно выглядит ставка на индивидуальный тотал угловых команды Патриотас на больше, в расчете на то, что хозяева вряд ли удовлетворяться 1 или 2 забитыми голами.
Матч закончится выигрышем Патриотас — 1.95, победителей в матче не будет — 3.45, матч закончится выигрышем Агилас Дорадас — 4.1.
Эксперты нашего ресурса отлично понимают, почему практически все букмекерские конторы не только расширили свои линии на футбол, но и стали предлагать большой объем ставок на статистику и прочие дополнительные параметры по ходу матча. Футбол с каждым годом становится все более популярным видом спорта, естественно, армия игроков в букмекерских конторах растет, поэтому бетторам необходимо предлагать что-то новое. По мнению наших экспертов, появление в лайв-ставках футбольной статистики – большой плюс именно для бетторов, так как букмекеры не всегда могут адекватно оценить ход матча, используя различные программы. Благодаря нашим прогнозам, можно делать ставки и до и во время матча, что существенно повышает шансы на успех, так как по ходу матча, в зависимости от развития событий на футбольном поле, можно сделать ставку не только по более выгодному коэффициенту, но и выбрав более выгодный исход. А еще лайв-ставки примечательны тем, что там можно поставить гораздо большую сумму, чем букмекер принимает до матча. Так что, рекомендуем бетторам осваивать лайв-ставки, ну и, конечно, пользоваться нашими футбольными прогнозами.
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