Шотландия — Мальта: прогноз, ставки букмекера на матч. 04.09.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Шотландия – Мальта, который будет сыгран между командами в 04 сентября. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 21:45 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Мальта – две победы против одного поражения.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Шотландия – Мальта практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.4. Хозяева получили на свою победу котировку 2, а на гостей идет прием ставок по 3.87.

Две недели назад футбольный клуб Шотландия получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Шотландия из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Шотландия выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Шотландия – Мальта у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Мальта прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Мальта сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Мальта в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Шотландия – Мальта, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Мальта.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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