Ливия — Гвинея: прогноз, ставки букмекера на матч. 04.09.17

Футболисты клуба Гвинея не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 04 сентября проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Ливия – Гвинея идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 22:00 по МСК.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Ливия – Гвинея коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.

В этом сезоне футбольный клуб Ливия только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Ливия пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Ливия хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Гвинея. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Гвинея продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Гвинея крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

На поединок Ливия – Гвинея идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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