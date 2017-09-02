Ставки на матч Онсе Кальдас – Ла Экидад, прогноз на футбол от 04.09.17

Не секрет, что матч команды Онсе Кальдас и команды Ла Экидад, являющихся лидерами чемпионата, станет одним из центральных матчей не только всего футбольного тура, но и второй половины чемпионата. Еще до старта сезона многие эксперты пророчили этим футбольным клубам успешное выступление в чемпионате. Действительно, опытные менеджеры смогли подобрать оптимальное сочетание футболистов, которые реализуют их идеи и тактически схемы, претворяя все это в удачные выступления, дающие командам право находиться на вершине турнирной таблицы. Однако сегодня для достижения нужного результата в этом матче, командам будет мало одного мастерства футболистов, необходимо будет использовать всю свою изобретательность и мастерство, чтобы обыграть своих соперников. Как видно, даже эксперты-аналитики букмекерских контор находятся в затруднительном положении. На победу команд они предложили практически равные коэффициенты. А это означает, что шансы команд на успех в этом матче оцениваются примерно одинаково. Можно много говорить о факторе родных трибун, что 12-й игрок имеет для команд важное значение и в критических ситуациях своей поддержкой способен сподвигнуть клуб на невероятные действия. Однако, на практике, для опытных команд, в составе которых выступают именитые футболисты, нет разницы на каком поле проводить свои матчи. Поэтому для матча команды Онсе Кальдас и команды Ла Экидад фактор своего поля является условным. Поэтому наши эксперты согласны с котировками букмекеров, что в этом матче победителем могут быть как хозяева поля, так и гости. А вот в статистических предложениях букмекеров на этот матч мы решили разобраться более детально, и это принесло свои плоды. Так что, ниже можно воспользоваться нашими прогнозами на этот матч, который, без сомнений, будет интересен всем любителям футбола.

Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что современный футбол превратиться в абсолютно непредсказуемую игру, в которой будет забиваться голов не меньше, чем шайб в хоккее. Если с хоккеем все понятно, и сама специфика этого вида спорта подразумевает большое количество шайб, то в футболе все не так однозначно. Появление большого количества футболистов атакующего амплуа послужило толчком к тому, что менеджеры начали использовать абсолютно новые тактические схемы, которые позволяют командам забивать много голов в ворота своих соперников. При этом акцент в таких схемах делается, прежде всего, на атаку, поэтому и у соперников появляются шансы. Такая тактика вначале использовалась только теми футбольными клубами, которые могли позволить себе приобрести лучших футболистов атакующего плана, однако теперь в таких игроках нет недостатка, поэтому все больше и больше команд перенимает эту тактику, следовательно, в самые ближайшие годы стоит ждать того, что все футбольные чемпионаты будут играть по такой схеме. Сегодняшние соперники – команда Онсе Кальдас и команда Ла Экидад тоже используют подобную тактику, оба клуба имеют отличную полузащиту, футболисты которой в любой момент матча могут перестроиться и начать действовать как полноценные футболисты атаки. Исходя из этого, а также учитывая тот факт, что команда Онсе Кальдас и команда Ла Экидад практически все свои очные матчи сыграли на больше, эксперты нашего ресурса полагают, что сегодняшний матч тоже может быть результативным. Больше прогнозов с описанием от наших экспертов можно найти ниже. Всем удачных ставок.

Так как команда Онсе Кальдас и команда Ла Экидад сейчас ведут борьбу за высокие места в турнирной таблице чемпионата, очное противостояние этих футбольных команд можно назвать центральным матчем тура. Напомним, что до конца чемпионата осталось сыграть ограниченное количество матчей, поэтому каждое набранное очко – на вес золота. И команда Онсе Кальдас, и команда Ла Экидад одни из лидеров чемпионата по количеству забитых мячей. Статус матча тоже подразумевает, что оба футбольных клуба будут действовать в атакующем стиле, следовательно, забитых мячей в матче будет много, поэтому общий тотал наши эксперты рекомендуют заигрывать на больше. Относительно фаворита этого матча, то здесь довольно тяжело дать однозначный ответ. В принципе, исходя из турнирного положения, а также учитывая другие факторы, эксперты нашего ресурса полагают, что команда Онсе Кальдас и команда Ла Экидад – равные соперники, поэтому до старта игры мы воздержимся от каких-либо прогнозов относительно фаворита матча. Стоит посмотреть на то, кто из соперников будет действовать в противостоянии более активно, а потом только делать какие-либо выводы. Нарушений и желтых карточек в игре ожидается немного, пусть матчи и носит принципиальный характер, однако оба футбольных клубах ни в текущем сезоне, ни в матчах между собой не набирали много предупреждений, да и нарушений правил в матчах с участием этих команд тоже было не много. Так как обе команды стараются действовать на футбольном поле активно, то общий тотал угловых в этом матче мы советуем играть на больше.

Матч закончится триумфом Онсе Кальдас — 1.95, ничья в матче — 3.45, матч закончится триумфом Ла Экидад — 4.1.

Эксперты нашего ресурса отлично понимают, почему практически все букмекерские конторы не только расширили свои линии на футбол, но и стали предлагать большой объем ставок на статистику и прочие дополнительные параметры по ходу матча. Футбол с каждым годом становится все более популярным видом спорта, естественно, армия игроков в букмекерских конторах растет, поэтому бетторам необходимо предлагать что-то новое. По мнению наших экспертов, появление в лайв-ставках футбольной статистики – большой плюс именно для бетторов, так как букмекеры не всегда могут адекватно оценить ход матча, используя различные программы. Благодаря нашим прогнозам, можно делать ставки и до и во время матча, что существенно повышает шансы на успех, так как по ходу матча, в зависимости от развития событий на футбольном поле, можно сделать ставку не только по более выгодному коэффициенту, но и выбрав более выгодный исход. А еще лайв-ставки примечательны тем, что там можно поставить гораздо большую сумму, чем букмекер принимает до матча. Так что, рекомендуем бетторам осваивать лайв-ставки, ну и, конечно, пользоваться нашими футбольными прогнозами.

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