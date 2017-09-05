Мавритания — Нигер прогноз профессионала на матч 05.09.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 05.09.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Мавритания и Нигер. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Мавритания, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 13:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Мавритания – Нигер определились с коэффициентами. На ФК Мавритания выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.

Две недели назад футбольный клуб Мавритания получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Мавритания из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Мавритания выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Мавритания – Нигер у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Футбольный клуб Нигер имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Нигер демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Нигер продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Нигер в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Мавритания – Нигер, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: