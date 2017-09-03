КХЛ.Торпедо — Динамо Москва: прогноз, ставки букмекера на матч. 04.09.17

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|Беларусь
|03.09 19:00 по МСК.
|Швеция
Сборная Швеции едет в Белоруссию после поражения от Болгарии. Успеют ли скандинавы восстановиться физически и морально?
|Николас Джарри
|03.09 20:00 по МСК.
|Джеральд Мельзер
Что реальнее? Второй титул у Джарри в этом году или первый у Мельцера?
|Венгрия
|03.09 21:45 по МСК.
|Португалия
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Событие такого масштаба в хоккее, как матч команды Торпедо и команды Динамо Москва происходит нечасто. Оба клуба достойно выступают в нынешнем регулярном сезоне КХЛ. К экватору чемпионата обе команды занимают достойные места в турнирной таблице, что позволяет им претендовать на участие в плей-офф по итогам регулярного сезона. Хотя, сейчас об этом говорить пока рано, так как чемпионат еще не закончился, а одной и другой хоккейной команде предстоит еще выступить в большом количестве матчей. Сейчас клубам необходимо думать о том, чтобы закрепиться как можно выше в турнирной таблице, так как в этом случае можно получить преимущество в виде слабого соперника. Судя по информации, которую наши эксперты смогли найти на официальных сайтах команд, в составе обоих клубов нет травмированных хоккеистов, и команды готовы начать матч в сильнейших составах. Это известие радует болельщиков, так как всегда есть соблазн посмотреть хоккей в исполнении лучших хоккейных команд, в которых выступают лучшие современные хоккеисты. Напомним, что команда Торпедо и команда Динамо Москва проводят очные матчи в каждом сезоне. Эти матчи отличается упорная борьба в каждом периоде, которая длится с началом матча и до финальной сирены. Скорее всего, по мнению наших экспертов, чего-то подобного стоит ожидать и в этом матче. Так что, любители хоккея могут замереть в предвкушении отличного противостояния.
Эксперты нашего ресурса стараются выбирать только наиболее интересные матчи в регулярном сезоне КХЛ. Хотя, если говорить об этом чемпионате, то стоит подчеркнуть, что в последние годы уровень чемпионата существенно улучшился. Сейчас принять участие в чемпионате КХЛ стремятся многие хоккейные клубы не только из Европы. Это говорит о том, что уровень хоккеистов, выступающих в командах – достаточно высок. Если взглянуть на сам чемпионат, то можно обратить внимание не только на большое количество известных хоккеистов, которые выступают в чемпионате в составе разных команд, но и на практически равные результаты клубов в битве за места плей-офф. Пока еще рано говорить о том, какие из команд будут бороться между собой за титул лучшей команды КХЛ по итогам нынешнего сезона. Сейчас только одно можно сказать наверняка – концовка сезона пройдет в очень напряженной борьбе, так как желающих попасть в число лучших клубов по итогам сезона будет намного больше, чем мест в плей-офф. Скорее всего, команды, которые сегодня сыграют между собой – команда Торпедо и команда Динамо Москва, смогут попасть в плей-офф, так как они пока демонстрируют ровные результаты. Если клубы продолжат играть в таком духе, то смогут квалифицироваться в плей-офф с высоких мест, что позволит им получить в первых матчах плей-офф более легких соперников. Так что, клубам есть куда стремиться.
Не всегда букмекеры верно оценивают шансы команд на успех в определенном матче. Важно понимать, что в букмекерских конторах тоже работают люди, которые тоже анализируют матчи, выставляя коэффициенты в соответствии со своим видением шансов команд на успех в том или ином поединке. Итак, мнения букмекеров и мнение экспертов нашего ресурса относительно фаворита в противостоянии команды Торпедо и команды Динамо Москва – отличаются. Наши эксперты полагают, что команды вполне могут сыграть вничью в этой игре, так как сейчас по силам примерно равны друг другу, да и в очных противостояниях между этими хоккейными клубами частенько бывают ничейные результаты. Кроме этого, сейчас турнирная ситуация такова, что ничья позволит командам получить дополнительные баллы, которые в турнирной таблице КХЛ точно не будут лишними. Однако, букмекеры полагают, что у хозяев площадки больше шансов на успех в этой игре. Букмекеры предлагают заниженный коэффициент на победу хозяев площадки. Наши эксперты, несмотря на мнение букмекеров, советуют делать ставки на плюсовую фору гостей, так как между командами нет такой пропасти в классе, как показывают букмекеры, и хоккеисты команды Динамо Москва вполне способны побороться за результат в этом матче. Еще мы думаем, что матч будет небыстрым, так как хоккеистам одной и другой команд нет необходимости разгонять темп, так что, общий тотал заброшенных шайб можно попробовать заиграть на меньше.
Триумфатором противостояния станет Торпедо — 1.95, триумфатором противостояния станет Динамо Москва — 4.1, в основное время в матче нет победителей — 3.45.
Игры, в которых в этом сезоне принимают участие хоккеисты команды Торпедо и хоккеисты команды Динамо Москва – отличное зрелище для болельщиков. В чемпионате КХЛ нынешнего сезона, эти хоккейные коллективы являются одними из наиболее результативных, а матчи с участие этих команд бьют все рекорды результативности. Оба клуба сейчас находятся на пике формы, поэтому выдают отличные матчи, в которых вместе со своими соперниками постоянно атакуют ворота друг друга, нанося большое количество бросков, что приводит к заброшенным шайбам. Естественно, такой хоккей не может не нравиться, так как в этом виде спорта болельщики, в первую очередь, ценят динамику, а уж потом все остальное. Так что, противостояние команды Торпедо и команды Динамо Москва точно привлечет внимание любителей хоккея. Наши эксперты уже позаботились о том, чтобы составить качественные прогнозы на этот матч, чтобы еще больше заинтересовать болельщиков посмотреть на эту игру.
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