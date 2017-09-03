Прогноз на матч Спартак Москва — СКА от эксперта 04.09.17

Событие такого масштаба в хоккее, как матч команды Спартак Москва и команды СКА происходит нечасто. Оба клуба достойно выступают в нынешнем регулярном сезоне КХЛ. К экватору чемпионата обе команды занимают достойные места в турнирной таблице, что позволяет им претендовать на участие в плей-офф по итогам регулярного сезона. Хотя, сейчас об этом говорить пока рано, так как чемпионат еще не закончился, а одной и другой хоккейной команде предстоит еще выступить в большом количестве матчей. Сейчас клубам необходимо думать о том, чтобы закрепиться как можно выше в турнирной таблице, так как в этом случае можно получить преимущество в виде слабого соперника. Судя по информации, которую наши эксперты смогли найти на официальных сайтах команд, в составе обоих клубов нет травмированных хоккеистов, и команды готовы начать матч в сильнейших составах. Это известие радует болельщиков, так как всегда есть соблазн посмотреть хоккей в исполнении лучших хоккейных команд, в которых выступают лучшие современные хоккеисты. Напомним, что команда Спартак Москва и команда СКА проводят очные матчи в каждом сезоне. Эти матчи отличается упорная борьба в каждом периоде, которая длится с началом матча и до финальной сирены. Скорее всего, по мнению наших экспертов, чего-то подобного стоит ожидать и в этом матче. Так что, любители хоккея могут замереть в предвкушении отличного противостояния.

С точки зрения статистики, противостояние команды Спартак Москва и команды СКА, которые сойдутся на ледовой площадке команды Спартак Москва в рамках чемпионата КХЛ, должно получиться зрелищным. Судя по результатам, которые команды демонстрируют на протяжении чемпионата, хоккеисты находятся в неплохой форме, поэтому в этом матче наши эксперты ждут борьбу. Между собой команда Спартак Москва и команда СКА встречаются неоднократно в рамках чемпионата КХЛ. Исходя из сыгранных матчей, мы полагаем, что обе команды в сегодняшней игре имеют равные шансы на успех. Представители клубов сообщили, что травмированных хоккеистов нет в составе одной и другой команд, так что, можно ожидать, что оба клуба с первых минут матча будут выступать в сильнейших составах, что говорит о серьезности намерений этих команд. Напомним, что пока в КЛХ не определились команды, которые уже смогли обеспечить себе путевку в плей-офф. Напомним, что такое право получают клубы, которые показали по ходу регулярного сезона хорошую игру, и смогли занять высокие места в турнирной таблице. Сейчас конкуренция в чемпионате очень жесткая, так как всем командам необходимо набирать очки и попадать в число сильнейших. Поэтому, мы думаем, что в сегодняшнем матче оба хоккейных клуба порадуют болельщиков ярким и результативным хоккеем.

Для экспертов нашего ресурса противостояние команды Спартак Москва и команды СКА давно представляло интерес. Обе команды, по мнению экспертов КХЛ, являются одними из команд, которые имеют отличные шансы не только на попадание в плей-офф, но и на победу в Кубке Гагарина. Действительно, оба клуба показывают отличные результаты в нынешнем сезоне, они занимают высокие места в турнирной таблице, а в матчах со своими соперниками отличаются стабильностью. Поэтому нашим экспертам было непросто выбрать фаворита в этом противостоянии. Однако после долгих анализов и раздумий мы пришли к выводу, что наиболее реальной ставкой в этом матче будет ничья. Обе команды настолько хороши в этом сезоне, что практически не имеют равных, поэтому, вряд ли тренеры захотят раскрывать все козыри перед потенциальным соперником по финалу за Кубок Гагарина. Из этого следует, что команды будут затягивать матч, разыгрывая шайбу до верного, поэтому, велика вероятность того, что в основное время матча победитель может быть не определен. Стоит учесть, что подобная ставка у букмекеров оценивается довольно высоким коэффициентов, так что, любители риска могут попробовать свои силы, все остальные могут выбрать другие варианты этой ставки. Общее количество заброшенных шайб в этом матче видится нашим экспертам на меньше, так как мы уже говорили о том, что вряд ли хоккеисты обеих команд будут демонстрировать атакующий хоккей.

Ничья в основное время — 3.5, победит в противостоянии Спартак Москва — 1.85, победит в противостоянии СКА — 4.4.

Не всегда матчи регулярного чемпионата КХЛ получаются зрелищными и динамичными. Иногда хоккеисты играют в защитный хоккей, и победитель определяется одним точным попаданием за всю игру. Вообще, чемпионат КХЛ является одним из наименее предсказуемых чемпионатов. Здесь выступают одни из лучших европейских и азиатских хоккейных клубов, в которых играют профессиональные хоккеисты. Все команды – настоящие чемпионы, поэтому выбрать из них наиболее достойные хоккейные клубы, которые сыграют между собой за Кубок Гагарина – довольно непросто. Именно для этого необходим регулярный сезон, по ходу которого клубы, не выдерживающий темп чемпионата, а также клубы, испытывающие определенные проблемы – отсеются, а в плей-офф примут участие действительно лучшие из лучших, которые позволят болельщикам наслаждаться качественным и результативным хоккеем. Наши эксперты полагают, что к таким командам можно вполне отнести команду Спартак Москва и команду СКА, поэтому, любители хоккея могут понаблюдать за противостоянием сильных клубов КХЛ уже сейчас, не дожидаясь, начала плей-офф.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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