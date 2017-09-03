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|Венгрия
|03.09 21:45 по МСК.
|Португалия
Сборная Португалии по-прежнему рискует не выйти в финальную часть напрямую. Что Крищтиану Роналду и компания готовы предпринять в Венгрии?
|Черногория
|04.09 17:45 по МСК.
|Хорватия
Проиграв в первом туре испанцам с крупным счетом, Черногория реабилитировалась в игре с Венгрией, прежде всего, отлично отыграв против нее в защите. Теперь черногорцам предстоит встретиться с еще одним серьезным соперником в лице Хорватии, занявшей на предыдущем Евробаскете девятое место. Чего ожидать от этого поединка?
|Северная Ирландия
|04.09 21:45 по МСК.
|Чехия
Советуем обратить внимание на ряд мелочей. Если они вам незаметны, эксперты Betfaq помогут разобраться
|Англия
|04.09 21:45 по МСК.
|Словакия
Англия продолжает лидировать в отборочной группе, но Словакия наступает на пятки
Поклонники футбола с нетерпением ожидают 05-го сентября, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Южная Африка и Кабо-Верде. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Южная Африка, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 20:00.
Гости футбольного поединка Южная Африка – Кабо-Верде получили коэффициент 4.4 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.5, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.85.
Если раньше футбольный клуб Южная Африка ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Южная Африка в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Южная Африка стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Футбольный клуб Кабо-Верде в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Кабо-Верде демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Кабо-Верде забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Кабо-Верде имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Южная Африка – Кабо-Верде, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Кабо-Верде.
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