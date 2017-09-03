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|Венгрия
|03.09 21:45 по МСК.
|Португалия
Сборная Португалии по-прежнему рискует не выйти в финальную часть напрямую. Что Крищтиану Роналду и компания готовы предпринять в Венгрии?
|Черногория
|04.09 17:45 по МСК.
|Хорватия
Проиграв в первом туре испанцам с крупным счетом, Черногория реабилитировалась в игре с Венгрией, прежде всего, отлично отыграв против нее в защите. Теперь черногорцам предстоит встретиться с еще одним серьезным соперником в лице Хорватии, занявшей на предыдущем Евробаскете девятое место. Чего ожидать от этого поединка?
|Северная Ирландия
|04.09 21:45 по МСК.
|Чехия
Советуем обратить внимание на ряд мелочей. Если они вам незаметны, эксперты Betfaq помогут разобраться
|Англия
|04.09 21:45 по МСК.
|Словакия
Англия продолжает лидировать в отборочной группе, но Словакия наступает на пятки
Поклонники футбола с нетерпением ожидают 05-го сентября, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Эстония U21 и Испания U21. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Эстония U21, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 20:15.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Эстония U21 – Испания U21 определились с коэффициентами. На ФК Эстония U21 выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Эстония U21 использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Эстония U21, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Эстония U21 выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Футбольный клуб Испания U21 в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Испания U21 демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Испания U21 забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Испания U21 имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Хозяева матча Эстония U21 – Испания U21 предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Эстония U21 больше 1.5 гола.
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