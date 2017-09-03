ДР Конго — Тунис: прогноз, ставки букмекера на матч. АФРИКА: Чемпионат мира — Квалификация 05.09.17

История противостояния ДР Конго – Тунис длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб ДР Конго одержал 51 победу, а на счету ФК Тунис 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 05-го сентября и по московскому времени его начало будет в 20:30.

По мнению букмекеров, у гостей в матче ДР Конго – Тунис неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба ДР Конго слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше ДР Конго был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле ДР Конго выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

В этом сезоне у футбольного клуба Тунис совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Тунис находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Тунис выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Тунис в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Учитывая статистику личных встреч ДР Конго – Тунис, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Тунис еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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