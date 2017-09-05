Египет — Уганда прогноз специалиста 05.09.17

В последнем противостоянии Египет – Уганда свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 05 сентября у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 21:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Египет обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Футбольный клуб Египет среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Уганда выставили 4.2.

Две недели назад футбольный клуб Египет получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Египет из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Египет выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Египет – Уганда у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Футбольный клуб Уганда имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Уганда демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Уганда продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Уганда в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Хозяева матча Египет – Уганда предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Египет больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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