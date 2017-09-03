Молдова — Уэльс: прогноз, ставки букмекера на матч. ЕВРОПА: Чемпионат мира 05.09.17

В 21:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Молдова – Уэльс, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 05-го сентября 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Молдова сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Если футбольные клубы Молдова и Уэльс в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.4. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.87.

Две недели назад футбольный клуб Молдова получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Молдова из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Молдова выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Молдова – Уэльс у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Уэльс. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Уэльс продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Уэльс крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Молдова – Уэльс, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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