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|Черногория
|04.09 17:45 по МСК.
|Хорватия
Проиграв в первом туре испанцам с крупным счетом, Черногория реабилитировалась в игре с Венгрией, прежде всего, отлично отыграв против нее в защите. Теперь черногорцам предстоит встретиться с еще одним серьезным соперником в лице Хорватии, занявшей на предыдущем Евробаскете девятое место. Чего ожидать от этого поединка?
|Северная Ирландия
|04.09 21:45 по МСК.
|Чехия
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|Англия
|04.09 21:45 по МСК.
|Словакия
Англия продолжает лидировать в отборочной группе, но Словакия наступает на пятки
Футболисты клуба Колумбия готовятся до 05-го сентября 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Бразилия. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 23:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Колумбия – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Самый большой коэффициент в матче Колумбия – Бразилия идет на гостей и составляет 4.4, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.5. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.85.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Колумбия на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Колумбия потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Колумбия в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Бразилия. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Бразилия продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Бразилия крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Колумбия и Бразилия, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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