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Эквадор — Перу: прогноз, ставки букмекера на матч. ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Чемпионат мира 06.09.17

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# Черногория 04.09 17:45 по МСК. Хорватия #
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Проиграв в первом туре испанцам с крупным счетом, Черногория реабилитировалась в игре с Венгрией, прежде всего, отлично отыграв против нее в защите. Теперь черногорцам предстоит встретиться с еще одним серьезным соперником в лице Хорватии, занявшей на предыдущем Евробаскете девятое место. Чего ожидать от этого поединка?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Северная Ирландия 04.09 21:45 по МСК. Чехия #
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Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Англия 04.09 21:45 по МСК. Словакия #
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Эквадор — Перу: прогноз, ставки букмекера на матч. ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Чемпионат мира 06.09.17

06-го сентября состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Эквадор – Перу. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Эквадор, а вот игроки ФК Перу смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 00:00 по МСК.

Ставки на футбольную встречу Эквадор – Перу уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Эквадор уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Эквадор сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Эквадор не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

После того, как футбольный клуб Перу выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Перу удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

В матче Эквадор – Перу довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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