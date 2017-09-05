Лада — Куньлунь РС прогноз специалиста 05.09.17

В игре между командой Лада и командой Куньлунь РС эксперты нашего ресурса с трудом приняли решение относительно того, кому они отдадут предпочтение в этом матче. Об хоккейных клуба показывают неоднозначные результаты в последних матчах. Видимо, это связано с тем, что команды в последних матчах захлестнули травмы. По словам наставников команд, травмы серьезно повлияли на команды, так как сейчас они опасаются, что отсутствие основных хоккеистов может существенно сказаться на результатах. Напомним, что оба клуба являются одними из претендентов на попадание в плей-офф. Однако пока только пройдена половина пути в чемпионате, и на попадание в плей-офф претендует множество хоккейных клубов, поэтому командам сейчас важно показывать стабильные результаты, чтобы не потерять место, дающее право выступать в плей-офф. Между собой команды будут встречаться не в первый раз. В каждом сезоне эти команды противостоят друг другу, демонстрируя прекрасный хоккей и неоднозначные результаты. Эксперты нашего ресурса стараются анализировать матчи данных хоккейных клубов, так как сразу определить фаворита этого противостояния очень тяжело. Мы пользуемся различными источниками информации, которые позволяют нам находить интересные предложения в букмекерских конторах, и делать ставки по высоким коэффициентам.

В матче, где между собой сыграют хоккеисты команды Лада и хоккеисты команды Куньлунь РС, эксперты нашего ресурса постарались найти интересные факты, которые позволили бы нам сделать интересные и качественные прогнозы на этот матч. Оба хоккейных клуба находятся в отличной форме. Напомним, что сейчас разгар регулярного чемпионата КХЛ, поэтому все команды должны думать, прежде всего, о том, чтобы набирать очки и закрепляться в турнирной таблице. Отметим, что только те хоккейные клубы, которые наберут достаточное количество очков, смогут попасть в плей-офф и там побороться за Кубок Гагарина. Однако для того чтобы иметь в плей-офф более слабого соперника, необходимо занять как можно более высокое место в турнирной таблице. Обеим командам, которые примут участие в этом матче, такая задача вполне по силам, так как они не первый год выступают в КХЛ и всегда стараются показать только хорошие результаты. Поэтому для этих хоккейных клубов попадание в плей-офф – одна из важнейших задач на этот сезон, и вряд ли команды упустят возможность побороться за Кубок Гагарина. Исходя из этого, эксперты нашего ресурса считают, что в сегодняшнем матче будет много борьбы, так как обе хоккейные команды постараются продемонстрировать лучший хоккей и одержать победу над соперником. Мы уже приготовили несколько прогнозов на этот матч, с ними можно ознакомиться ниже.

В матче, который состоится между командой Лада и командой Куньлунь РС фаворитами, по мнению экспертов, являются хозяева площадки. Сейчас в КХЛ чемпионат подходит к своей середине, поэтому силы команд уже более-менее понятны. Помимо этого, глядя на составы и уровень игры, который демонстрируют команды, можно говорить о том, какие именно задачи они будут решать в оставшейся части сезона. Команда Лада показывает великолепный хоккей. Клуб отлично зарекомендовал себя на старте сезона, и продолжает демонстрировать слаженную командную игру. Благодаря этому, команда является одним из лидеров турнирной таблицы, и вполне вероятно, что будет одним из основных претендентов на завоевание Кубка Гагарина. Гости пока в непонятной форме. В команде достаточно известных хоккеистов, однако командной игры клуб не демонстрирует. Из-за этого его результаты в сезоне довольно посредственные, и пока непонятно, сможет ли клуб пробиться в плей-офф. В родных стенах команда Лада демонстрирует агрессивный хоккей. Поэтому, мы полагаем, что хозяевам площадки хватит сил победить соперника, который находится в неоптимальной форме. Неплохой ставкой на этот матч мы считаем ставку на то, что команда Лада перебьет индивидуальный тотал шайб, который предлагают букмекеры. Еще интересной ставкой выглядит индивидуальный тотал штрафных минут гостей на больше, которые в выездных матчах всегда играют довольно грубо.

Победа в игре достанется Лада — 1.95, победа в игре достанется Куньлунь РС — 4.1, нет победителей по завершению основного времени — 3.45.

Прогнозировать матчи КХЛ очень непросто. Эксперты нашего ресурса могут рассказать об этом на своем опыте. Сейчас чемпионат серьезно развивается. Ежегодно принять участие в чемпионате приглашаются новые клубы. Это серьезно влияет на уровень команд, так как теперь, чтобы принять участие в плей-офф, необходимо достойно выступать на протяжении всего чемпионата, выдерживая серьезную конкуренцию. Если на первых порах к этому оказались не готовы многие хоккейные клубы, то теперь практически всем командам, принимающим участие в КХЛ, по плечу пройти всю дистанцию. Поэтому соперничество за попадание в плей-офф серьезно ужесточилось, и сейчас для команд имеет значение каждый матч. Поэтому, в последних сезонах команд полностью настраивают себя на победы в каждых матчах, где они будут принимать участие. Следовательно, нашим экспертам еще интереснее работать, так как каждый матч – это возможность победить букмекера, предложив качественный прогноз.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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