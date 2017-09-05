Прогноз на матч Сингапур — Туркменистан 05.09.17

Весь мир с нетерпением ждет старта матч команды Сингапур и команды Туркменистан. Оба футбольных клуба хорошо известны далеко за пределами родного чемпионата. На сегодняшний день эти клубы можно считать лучшими, так как они представлены отличными футболистами, выступающими под руководством известных менеджеров. Однако одного этого сегодня будет мало для достижения нужного результат в предстоящем матче. Напомним, что сейчас чемпионат вышел на финишный отрезок, поэтому командам необходимо тщательно подойти к оставшимся матчам, чтобы не упустить высокие места в турнирной таблице из-за банальной недооценки соперника. Особенно это касается матчей, в которых командам будут противостоять соперники, нив чем не уступающие им в классе. К таким матчам можно отнести и нашу сегодняшнюю встречу. В СМИ много говорили об этом матче, проводили сравнение футболистов и менеджеров обеих команд, детально разбирали тактические схемы игры, возможные изменения в составах, как до старта матча, так и по ходу игры. В общем, казалось бы, анализировать уже нечего, так как за нас это сделали мировые футбольные эксперты, чьи достижения не позволяют сомневаться в их компетенции. Однако эксперты нашего портала постарались внести и свою лепту в прогнозирование этого уникального футбольного события. Ниже можно ознакомиться с нашим видением этого матча. Мы старательно расписали каждый прогноз, чтобы любители футбола смогли сами определить для себя, когда делать ставки: до старта матча или в лайве. Мы полагаем, что игра будет просто великолепной, поэтому рекомендуем всем болельщикам не пропустить этот матч.

Большинство известных футбольных экспертов в матче команды Сингапур и команды Туркменистан склоняются к тому, что хозяева поля легко разберутся со своими оппонентами. Однако эксперты нашего портала пока неоднозначны в своем мнении, так как необходимо все тщательно взвесить и проанализировать. С точки зрения турнирной таблицы, хозяева поля находятся в отличной позиции. Команде не угрожает вылет, и при определенных раскладах клуб может обеспечить себе высокое место в турнирной таблице. Однако, по неофициальной информации, у команды Сингапур серьезные финансовые проблемы, поэтому вряд ли команда будет стремиться обременить себя на участие в ряде дополнительных турниров на будущий сезон. Гостям наоборот нужны очки, так как сейчас они находятся у самой зоны вылета. В принципе, команда играет в симпатичный футбол, пусть исполнителям и не хватает мастерства. Так что, мы полагаем, что здесь коэффициент на победу хозяев поля несколько занижен, да и личные встречи этих команд говорят о том, что между собой они всегда играют очень плотно. Немаловажное значение на результат матча окажет и погода, синоптики обещают дождь, что тоже существенно затруднит атакующие действия обеих команд. Исходя из этого, а также опираясь на ряд дополнительных факторов, эксперты нашего ресурса составили прогнозы на этот матч, с которыми любители футбола могу ознакомиться ниже. Мы полагаем, что каждый сможет выбрать хорошую ставку с высокой вероятностью проходимости.

Непростое противостояние ожидает футбольных болельщиков. В чемпионате команда Сингапур и команда Туркменистан продолжают решать свои турнирные задачи, поэтому победа в этом противостоянии имеет для обеих команд ключевое значение. В принципе, эксперты нашего ресурса согласны с букмекерами, которые видят фаворитами противостояния гостей. Команда Туркменистан более опытна в играх концовки чемпионата, да и состав гостей более стабилен и сбалансирован. Хозяева поля в текущем чемпионате имеют неплохую статистику домашних матчей против клубов, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, однако в этом матче все факторы указывают на то, что именно гости больше заслуживают победы. Поэтому наши эксперты прогнозируют победу команды Туркменистан в этом матче. Исходя из этого, чтобы оба клуба играют в атакующий футбол, мы полагаем, что в этом матче будет забито много голов. Поэтому наш прогноз – тотал больше голов в матче, а также индивидуальный тотал гостей тоже на больше. Так как команды действуют в быстрой манере, то фолов в матче вряд ли будет много, да и общий тотал желтых карточек в этой игре явно завышен. Отсюда, эти два статистических параметра мы рассматриваем на меньше. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как команда Сингапур и команда Туркменистан много атакуют, причем, делают это не через центр, а флангами, это и приводит к большому количеству стандартов. Еще можно рассмотреть индивидуальный тотал угловых каждой команды на больше, так как игра обеих команд строится через фланговые запросы в надежде на больших нападающих.

Матч завершится победой Сингапур — 1.85, матч завершится победой Туркменистан — 4.4, нет победителей — 3.5.

Сегодня многие считают, что для прогнозирования футбольных матчей не надо ничему учиться. Достаточно немного разбираться в футболе: знать правила игры, названия наиболее выдающихся футбольных клубов современности, а также знать фамилии знаменитых футболистов и менеджеров. Однако это далеко не так. Прогнозировать современный футбол становится все сложнее и сложнее, так как с каждым годом этот вид спорта развивается, и в новом сезоне клубы уже не играют так, как делали это в прошлом. Прогнозирование современного футбола – это учет, структуризация и анализ огромного количества составляющих, что в конечном итоге выливается в один или несколько прогнозов на отдельно взятый футбольный матч. А для прогнозирования следующего футбольного матча необходимо проделать ту же кропотливую работу. Наши эксперты – настоящие профессионалы своего дела. Выше можно ознакомиться с нашими прогнозами на матч команды Сингапур и команды Туркменистан, узнать наше мнение относительно наиболее интересных аспектах матча, что позволит сделать правильные ставки и сорвать неплохой выигрыш в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: