Сочи — Нефтехимик прогноз и ставки от профессионала 05.09.17

Перед тем, как анализировать хоккейный матч, в котором команда Сочи на своей площадке принимает команду Нефтехимик, эксперты нашего ресурса решили тщательно взглянуть на турнирную таблицу КХЛ. Ведь скоро хоккейные клубы пройдут экватор чемпионата, поэтому интересно, какие шансы имеют команды завершить сезон на мажорной ноте и завоевать билет в плей-офф. Напомним, что получить билет в плей-офф – не главная цель для команд регулярного сезона КХЛ. По итогам регулярного сезона необходимо занять достойное место в турнирной таблице, которое позволит с первого раунда плей-офф получить более легкого соперника. То есть, те команды, которые по итогам регулярного сезона КХЛ займут самые высокие места в чемпионате, получат в качестве соперников по первому раунду команды, которые заняли самые нижние места, допустимые для участия в плей-офф. Таким образом, чем выше место в турнирной таблице чемпионата у хоккейного клуба, тем выше его шансы сыграть в финале Кубка Гагарина. Но, история знает массу примеров, когда трофей завоевывали команды, попадавшие в плей-офф совершенно случайно. Поэтому, сейчас командам главное – попасть в плей-офф, а потом можно будет и начать разбираться дальше. А для попадания в плей-офф необходимо демонстрировать стабильную игру сейчас. Поэтому, наши эксперты ждут интересной игры от команды Сочи и команды Нефтехимик.

Нашим экспертов всегда доставляло удовольствие наблюдать за матчами КХЛ. Несмотря на то, что европейский аналог НХЛ существенно уступает своим знаменитым конкурентам, но никто не собирался создавать подобный проект. Напротив, была задумка объединить в единую лигу сильнейшие хоккейные клубы Европы и Азии. Пока, глядя на состав участников регулярного сезона КХЛ, это организаторам турнира удается. Скорее всего, в ближайшем будущем турнир будет только развиваться, так как благодаря популярности КХЛ в хоккей хотят играть все больше желающих, а сам вид спорта привлекает огромное количество болельщиков. Естественно, букмекерские конторы тоже не оставляют данный чемпионат без внимания, предлагая в своих линиях большой выбор ставок на матчи КХЛ с отличными росписями. Наши эксперты просто не могли пройти мимо таких предложений, поэтому мы пристально наблюдает за хоккейными баталиями в КХЛ, выбирая наиболее интересные матчи, и публикую свое мнение по поводу их результатов. Частенько вместе с прогнозами на основные исходы мы публикуем и различные прогнозы на статистику. К примеру, в предстоящем матче, где сыграют команда Сочи и команда Нефтехимик, хоккей может получиться довольно результативным, так как сейчас оба клуба на ходу и играют весьма результативно. А в личных встречах этих клубов всегда забрасывается много шайб.

Букмекеры и эксперты нашего ресурса полагают, что в матче между командой Сочи и командой Нефтехимик, которые сыграют в чемпионате КХЛ, фаворитом противостояния являются хозяева площадки. Сейчас команда Сочи показывает слаженные командные действия и добивается побед. Несмотря на то, что вначале сезона у клуба были определенные проблемы с составом, сейчас дела у клуба обстоят отлично. Гости тоже не самая слабая команда КХЛ, однако в личных встречах этот клуб уступает своим соперникам, да и длинная выездная серия, состоящая из нескольких матчей, вряд ли добивали сил клубу. В последнем матче хоккеисты команды Нефтехимик выглядели уставшими. Скорее всего, это связано с тем, что из-за многочисленных травм клуб вынужден играть практически одним составом. Наши эксперты считают, что родные трибуны и физическая усталость оппонентов должны с положительной стороны повлиять на хозяев площадки. Тем более что победа позволит команде Сочи закрепиться в верхней части турнирной таблице, так что, у хозяев отличная мотивация на этот матч. Поэтому наши эксперты и рекомендуют играть победу команды Сочи. Относительно количества шайб в этом матче, то, мы думаем, что игра будет верховой, так как в родных стенах хоккеисты команды Сочи постоянно атакуют ворота соперников. Гости же тоже будут стараться поддерживать атакующий темп, так как играть в защиту – слишком энергозатратно, а так появляется определенный шанс зацепиться за победу в матче. Так что, общий тотал заброшенных шайб мы рекомендуем играть на больше.

Матч закончится триумфом Сочи — 1.9, нет триумфаторов в матче — 3.6, матч закончится триумфом Нефтехимик — 4.2.

Матч, в котором между собой встретятся команда Сочи и команда Нефтехимик должен получиться очень интересным. Об этом в голос говорят эксперты нашего ресурса, так как на площадке команде Сочи будут встречаться одни из старейших хоккейных клубов Европы. Болельщики со стажем должны помнить, как в далекие времена названия этих команд вызывали трепет в сердцах истинных фанатов хоккея, а фамилии хоккеистов заставляли стадионы взрываться аплодисментами. Сегодняшнее поколение хоккеистов тоже показывает хорошие результаты, обе команды сейчас находятся в первой половине турнирной таблице. Это говорит о том, что в нынешнем сезоне они проводят хорошие матчи и добиваются побед. Противостояние команды Сочи и команды Нефтехимик должно получиться насыщенным, так как эти две хоккейные команды знают, как нужно играть в хоккей. Поэтому болельщикам сегодня гарантировано отличное зрелище. Наши эксперты постарались предложить интересные прогнозы на этот матч, мы уверены, что он получиться действительно захватывающим и интересным.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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