КХЛ. Сегодня матч ЦСКА — Югра. Прогнозы и ставки от эксперта 05.09.17

Перед тем, как анализировать хоккейный матч, в котором команда ЦСКА на своей площадке принимает команду Югра, эксперты нашего ресурса решили тщательно взглянуть на турнирную таблицу КХЛ. Ведь скоро хоккейные клубы пройдут экватор чемпионата, поэтому интересно, какие шансы имеют команды завершить сезон на мажорной ноте и завоевать билет в плей-офф. Напомним, что получить билет в плей-офф – не главная цель для команд регулярного сезона КХЛ. По итогам регулярного сезона необходимо занять достойное место в турнирной таблице, которое позволит с первого раунда плей-офф получить более легкого соперника. То есть, те команды, которые по итогам регулярного сезона КХЛ займут самые высокие места в чемпионате, получат в качестве соперников по первому раунду команды, которые заняли самые нижние места, допустимые для участия в плей-офф. Таким образом, чем выше место в турнирной таблице чемпионата у хоккейного клуба, тем выше его шансы сыграть в финале Кубка Гагарина. Но, история знает массу примеров, когда трофей завоевывали команды, попадавшие в плей-офф совершенно случайно. Поэтому, сейчас командам главное – попасть в плей-офф, а потом можно будет и начать разбираться дальше. А для попадания в плей-офф необходимо демонстрировать стабильную игру сейчас. Поэтому, наши эксперты ждут интересной игры от команды ЦСКА и команды Югра.

В матче, где между собой сыграют известные клубы КХЛ – команда ЦСКА и команда Югра, эксперты нашего ресурса ожидают напряженную борьбу на протяжении всего матча. Обе команды сейчас вышли на пик формы, о чем свидетельствуют их результаты в чемпионате. Помимо этого, наставники команд заявили, что в очном противостоянии оба клуба будут играть сильнейшими составами, так как результат матча имеет ключевое значение для распределения сил в турнирной таблице. Стоит напомнить, что команда ЦСКА и команда Югра находятся в числе клубов, претендующих на попадание в плей-офф по итогам регулярного сезона. Из этого следует, что командам необходимо показывать качественный хоккей и добиваться побед во всех матчах, в которых они принимают участие. Все это наталкивает наших экспертов на мысль, что сегодня на ледовой площадке команды ЦСКА будет очень и очень горячо. Статистика противостояний этих хоккейных клубов говорит о том, что матчи с их участием проходят в бескомпромиссной борьбе, а из этого следует, что сегодняшняя игра вряд ли станет исключением, так как и одной, и другой команде необходимы очки, чтобы как можно более комфортно чувствовать себя в турнирной таблице регулярного чемпионата. Поэтому, мы полагаем, что болельщики должны остаться довольны сегодняшней игрой, так как оба клуба приложат максимум усилий для победы, следовательно, игра будет зрелищной.

Не всегда букмекеры верно оценивают шансы команд на успех в определенном матче. Важно понимать, что в букмекерских конторах тоже работают люди, которые тоже анализируют матчи, выставляя коэффициенты в соответствии со своим видением шансов команд на успех в том или ином поединке. Итак, мнения букмекеров и мнение экспертов нашего ресурса относительно фаворита в противостоянии команды ЦСКА и команды Югра – отличаются. Наши эксперты полагают, что команды вполне могут сыграть вничью в этой игре, так как сейчас по силам примерно равны друг другу, да и в очных противостояниях между этими хоккейными клубами частенько бывают ничейные результаты. Кроме этого, сейчас турнирная ситуация такова, что ничья позволит командам получить дополнительные баллы, которые в турнирной таблице КХЛ точно не будут лишними. Однако, букмекеры полагают, что у хозяев площадки больше шансов на успех в этой игре. Букмекеры предлагают заниженный коэффициент на победу хозяев площадки. Наши эксперты, несмотря на мнение букмекеров, советуют делать ставки на плюсовую фору гостей, так как между командами нет такой пропасти в классе, как показывают букмекеры, и хоккеисты команды Югра вполне способны побороться за результат в этом матче. Еще мы думаем, что матч будет небыстрым, так как хоккеистам одной и другой команд нет необходимости разгонять темп, так что, общий тотал заброшенных шайб можно попробовать заиграть на меньше.

В матче победителем будет ЦСКА — 1.9, нет победителей — 3.6, в матче победителем будет Югра — 4.2.

Эксперты нашего ресурса пристально следят за матчами в регулярном чемпионате КХЛ. Мы стараемся подыскивать наиболее интересные противостояния, в которых принимают участие лучшие хоккейные клубы чемпионата. В предстоящем туре мы решили спрогнозировать матч, в котором будут противостоять друг другу две известные европейские хоккейные команды. Мы тщательно подготовились к этому матчу, досконально изучили статистику противостояний этих команд, а также статистику выступления этих команд в текущем сезоне. Все это позволило нашим экспертам сделать определенные выводы, которые нашли отражение в прогнозах на эту игру. Вообще, эксперты нашего ресурса считают, что в чемпионате КХЛ говорить о победе какого-либо клуба до финального свистка – бессмысленно, так как в этом виде спорта всегда играют до конца, и пока не прозвучит финальная сирена – рано говорить о победе той или иной команды. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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