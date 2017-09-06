Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Северная Ирландия
|04.09 21:45 по МСК.
|Чехия
Советуем обратить внимание на ряд мелочей. Если они вам незаметны, эксперты Betfaq помогут разобраться
|Англия
|04.09 21:45 по МСК.
|Словакия
Англия продолжает лидировать в отборочной группе, но Словакия наступает на пятки
|Египет
|05.09 21:00 по МСК.
|Уганда
Матч за лидерство в одной из отборочных группа африканской квалификации ЧМ
|Молдова
|05.09 21:45 по МСК.
|Уэльс
Молдова принимает Уэльс. С каким счетом завершится эта игра - у нас есть реальные предположения, основанные на фактах
|Исландия
|05.09 21:45 по МСК.
|Украина
Один из решающих матчей отборочной Группы I. Проигравший вряд ли поедет на Чемпионат мира...
|Гондурас
|06.09 00:36 по МСК.
|США
США все еще рискуют остаться без Чемпионата мира...
|Парагвай
|06.09 03:00 по МСК.
|Уругвай
Серия матчей без побед в ОЧМ-2018 со стороны Уругвая достигла 4-х поединков. Когда Луис Суарес и Кавани наконец-то проснутся?
В 20:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Будё/Глимт – Саннес Ульф. Футбольный поединок запланировали на 06.09.2017, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Футбольный клуб Будё/Глимт среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.95. Ничейный результат оценен котировкой 3.45, а на ФК Саннес Ульф выставили 4.1.
В этом сезоне футбольный клуб Будё/Глимт только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Будё/Глимт пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Будё/Глимт хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
В этом сезоне у футбольного клуба Саннес Ульф совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Саннес Ульф находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Саннес Ульф выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Саннес Ульф в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Ставить на матч Будё/Глимт – Саннес Ульф лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq