Прогноз на матч Румыния U21 — Швейцария U21 от эксперта 05.09.17

Экспертам нашего ресурса всегда нравилось анализировать наиболее интересные противостояния, исходы которых не берутся предсказать даже наиболее опытные эксперты и прогнозисты, которых в современном футболе, да и в других видах спорта в последнее время развелось превеликое множество. Это своеобразный вызов, так как, делая прогнозы на матчи лидеров чемпионата, всегда чувствуешь себя на одном уровне с великими футболистами. В общем, мы никак не могли пройти мимо матча, в котором команда Румыния U21 и команда Швейцария U21 будут определять сильнейшего. Оба клуба имеют в своих составах отличных футболистов, которые под руководством известных опытных менеджеров демонстрируют отличный футбол. Фактически, в нынешнем сезоне оба клуба показывают футбол высокого уровня, поэтому их называют основными претендентами на борьбу за высокие места в чемпионате. Напомним, что сейчас чемпионат входит в завершающую стадию, однако это не означает, что футболисты могут позволить себе расслабиться, так как главная борьба еще впереди, и только тот клуб, который покажет футбол действительно высочайшего класса, может занять высокое место по итогам чемпионата. Встреча команды Румыния U21 и команды Швейцария U21 будет настоящей изюминкой футбольного тура, мы советуем не пропустить этот матч, а о ставках на эту игру уже позаботились эксперты нашего портала, приготовив много интересных прогнозов. Кстати, многие наши прогнозы можно использовать не только для ставок до начала матча, но и походу игры. Советуем это учитывать.

Большинство известных футбольных экспертов в матче команды Румыния U21 и команды Швейцария U21 склоняются к тому, что хозяева поля легко разберутся со своими оппонентами. Однако эксперты нашего портала пока неоднозначны в своем мнении, так как необходимо все тщательно взвесить и проанализировать. С точки зрения турнирной таблицы, хозяева поля находятся в отличной позиции. Команде не угрожает вылет, и при определенных раскладах клуб может обеспечить себе высокое место в турнирной таблице. Однако, по неофициальной информации, у команды Румыния U21 серьезные финансовые проблемы, поэтому вряд ли команда будет стремиться обременить себя на участие в ряде дополнительных турниров на будущий сезон. Гостям наоборот нужны очки, так как сейчас они находятся у самой зоны вылета. В принципе, команда играет в симпатичный футбол, пусть исполнителям и не хватает мастерства. Так что, мы полагаем, что здесь коэффициент на победу хозяев поля несколько занижен, да и личные встречи этих команд говорят о том, что между собой они всегда играют очень плотно. Немаловажное значение на результат матча окажет и погода, синоптики обещают дождь, что тоже существенно затруднит атакующие действия обеих команд. Исходя из этого, а также опираясь на ряд дополнительных факторов, эксперты нашего ресурса составили прогнозы на этот матч, с которыми любители футбола могу ознакомиться ниже. Мы полагаем, что каждый сможет выбрать хорошую ставку с высокой вероятностью проходимости.

Букмекеры выставили довольно-таки любопытные коэффициенты на матч команды Румыния U21 и команды Швейцария U21. Так как сейчас оба соперника являются одними из основных претендентов на самые высокие места в чемпионате, букмекеры выставили на их победы в этом матче практически одинаковые коэффициенты. Если рассматривать матч с точки зрения кому из соперников надо больше, то здесь побеждать необходимо обеим командам, в крайнем случае, не проигрывать, следовательно, с этой точки зрения, коэффициенты на матч выставлены правильно. Однако, на наш взгляд, хозяева поля все же должны быть небольшими фаворитами этого матча, так как фактор родных трибун должен сыграть им на руку. Беря это во внимание, мы все же рискнем предложить такой прогноз: команда Румыния U21 не проиграет в этом матче. Общий тотал голов в этом противостоянии вряд ли будет на больше. Оба клуба не относятся к числу тех, кто бездумно атакует ворота соперников на протяжении всего матча, скорее всего, исход игры решит один точный удар. Поэтому общий тотал голов в матче команды Румыния U21 и команды Швейцария U21 мы рекомендуем играть на меньше. А вот нарушений правил и предупреждений в матче должно быть много. Сам матч – это принципиальное противостояние, да и команды в очных встречах фолят и грубят очень много, вдобавок ко всему, главный арбитр не церемонится с нарушителями, уверенно раздает желтые и красные карточки. Так что, об тотала этих статистических параметров лучше играть на больше. Угловые в этом матче мы рекомендуем пропустить, так как в матче, скорее всего, борьба будет идти в центре поля, поэтому команды вряд ли подадут много угловых, хотя, игра может быть и быстрой, тогда общий тотал угловых будет пробит легко.

Матч закончится триумфом Румыния U21 — 2, ничья в матче — 3.4, матч закончится триумфом Швейцария U21 — 3.87.

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