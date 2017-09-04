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|Украина
|05.09 15:45 по МСК.
|Литва
Героически победив в предыдущем поединке непростую сборную Грузии – 88:81, Украина несколько улучшила свои шансы на выход в следующий раунд. Теперь подопечные Евгения Мурзина будут проэкзаменованы мощной Литвой – одним из фаворитов турнира. Есть ли у Украины хоть какие-то шансы на победу в предстоящем матче?
|Египет
|05.09 21:00 по МСК.
|Уганда
Матч за лидерство в одной из отборочных группа африканской квалификации ЧМ
|Молдова
|05.09 21:45 по МСК.
|Уэльс
Молдова принимает Уэльс. С каким счетом завершится эта игра - у нас есть реальные предположения, основанные на фактах
|Исландия
|05.09 21:45 по МСК.
|Украина
Один из решающих матчей отборочной Группы I. Проигравший вряд ли поедет на Чемпионат мира...
|Гондурас
|06.09 00:36 по МСК.
|США
США все еще рискуют остаться без Чемпионата мира...
|Парагвай
|06.09 03:00 по МСК.
|Уругвай
Серия матчей без побед в ОЧМ-2018 со стороны Уругвая достигла 4-х поединков. Когда Луис Суарес и Кавани наконец-то проснутся?
07-го сентября 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Нью-Йорк Сити – Канзас Сити. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Нью-Йорк Сити, а вот игроки ФК Канзас Сити смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 02:30 по МСК.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Нью-Йорк Сити – Канзас Сити неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.1. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.95 и 3.45.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Нью-Йорк Сити на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Нью-Йорк Сити потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Нью-Йорк Сити в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
После того, как футбольный клуб Канзас Сити выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Канзас Сити удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Нью-Йорк Сити – Канзас Сити являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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