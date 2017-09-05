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Динамо Барнаул — Зенит-Радиан Иркутск прогноз и ставки от специалиста 07.09.17

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Динамо Барнаул — Зенит-Радиан Иркутск прогноз и ставки от специалиста 07.09.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Динамо Барнаул – Зенит-Радиан Иркутск, который будет сыгран между командами в 07-го сентября 2017 года. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 14:30 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Зенит-Радиан Иркутск – две победы против одного поражения.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Динамо Барнаул – Зенит-Радиан Иркутск коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Динамо Барнаул отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Динамо Барнаул еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Динамо Барнаул пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Последний матч футбольного клуба Зенит-Радиан Иркутск прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Зенит-Радиан Иркутск находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Зенит-Радиан Иркутск в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Так как хозяева поединка Динамо Барнаул – Зенит-Радиан Иркутск сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Динамо Барнаул.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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