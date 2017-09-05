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Энергомаш Белгород — Строгино прогноз профессионала 07.09.17

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Энергомаш Белгород — Строгино прогноз профессионала 07.09.17

История противостояния Энергомаш Белгород – Строгино длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Энергомаш Белгород одержал 51 победу, а на счету ФК Строгино 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 07 сентября и по московскому времени его начало будет в 18:00.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Энергомаш Белгород – Строгино коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.

В прошлом поединке футбольного клуба Энергомаш Белгород основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Энергомаш Белгород будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Энергомаш Белгород есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

После того, как футбольный клуб Строгино выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Строгино удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Учитывая сильную игру хозяев матча Энергомаш Белгород – Строгино на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Строгино, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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