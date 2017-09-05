Прогноз на матч Волгарь — Тюмень от эксперта 06.09.17

Не секрет, что матч команды Волгарь и команды Тюмень, являющихся лидерами чемпионата, станет одним из центральных матчей не только всего футбольного тура, но и второй половины чемпионата. Еще до старта сезона многие эксперты пророчили этим футбольным клубам успешное выступление в чемпионате. Действительно, опытные менеджеры смогли подобрать оптимальное сочетание футболистов, которые реализуют их идеи и тактически схемы, претворяя все это в удачные выступления, дающие командам право находиться на вершине турнирной таблицы. Однако сегодня для достижения нужного результата в этом матче, командам будет мало одного мастерства футболистов, необходимо будет использовать всю свою изобретательность и мастерство, чтобы обыграть своих соперников. Как видно, даже эксперты-аналитики букмекерских контор находятся в затруднительном положении. На победу команд они предложили практически равные коэффициенты. А это означает, что шансы команд на успех в этом матче оцениваются примерно одинаково. Можно много говорить о факторе родных трибун, что 12-й игрок имеет для команд важное значение и в критических ситуациях своей поддержкой способен сподвигнуть клуб на невероятные действия. Однако, на практике, для опытных команд, в составе которых выступают именитые футболисты, нет разницы на каком поле проводить свои матчи. Поэтому для матча команды Волгарь и команды Тюмень фактор своего поля является условным. Поэтому наши эксперты согласны с котировками букмекеров, что в этом матче победителем могут быть как хозяева поля, так и гости. А вот в статистических предложениях букмекеров на этот матч мы решили разобраться более детально, и это принесло свои плоды. Так что, ниже можно воспользоваться нашими прогнозами на этот матч, который, без сомнений, будет интересен всем любителям футбола.

Для экспертов нашего портала прогнозирование футбольных матчей является работой, мы не относимся к этому, как к развлечению. Вообще, мы полагаем, что людям, которые рассматривают ставки на спорт, в частности на футбол, в качестве развлечения с возможностью дополнительного заработка, вообще лучше не иметь с этим дела, так как для них это будет всего лишь пустая трата времени и денег. Прогнозирование спортивных событий не терпит пренебрежительного отношения, так как на кону стоят немалые деньги. Мы всегда ответственно подходим к своей работе, стараясь предложить только качественные прогнозы, а наши предложения для ставок всегда дают стабильный плюс на дистанции. В матче команды Волгарь и команды Тюмень, встречающихся между собой, в рамках очередного тура чемпионата, наши эксперты решили остановиться на статистике матча. Мы давно наблюдаем за футбольными баталиями, поэтому смогли найти наиболее прибыльную отрасль для ставок – футбольная статистика. Обычно, когда команды часто встречаются между собой, им свойственны определенные закономерности в определенных действиях. Благодаря тому, что у нас есть специальные возможности, которые позволяют нам находить подобные закономерности, наши эксперты всегда могут найти интересные и потенциально выигрышные ставки среди огромного количества предложений букмекеров. Ниже можно ознакомиться с нашими прогнозами на матч команды Волгарь и команды Тюмень, предложенными с детальным описанием. Матч обещает быть очень интересным, поэтому советуем не пропустить его.

Так как команда Волгарь и команда Тюмень сейчас ведут борьбу за высокие места в турнирной таблице чемпионата, очное противостояние этих футбольных команд можно назвать центральным матчем тура. Напомним, что до конца чемпионата осталось сыграть ограниченное количество матчей, поэтому каждое набранное очко – на вес золота. И команда Волгарь, и команда Тюмень одни из лидеров чемпионата по количеству забитых мячей. Статус матча тоже подразумевает, что оба футбольных клуба будут действовать в атакующем стиле, следовательно, забитых мячей в матче будет много, поэтому общий тотал наши эксперты рекомендуют заигрывать на больше. Относительно фаворита этого матча, то здесь довольно тяжело дать однозначный ответ. В принципе, исходя из турнирного положения, а также учитывая другие факторы, эксперты нашего ресурса полагают, что команда Волгарь и команда Тюмень – равные соперники, поэтому до старта игры мы воздержимся от каких-либо прогнозов относительно фаворита матча. Стоит посмотреть на то, кто из соперников будет действовать в противостоянии более активно, а потом только делать какие-либо выводы. Нарушений и желтых карточек в игре ожидается немного, пусть матчи и носит принципиальный характер, однако оба футбольных клубах ни в текущем сезоне, ни в матчах между собой не набирали много предупреждений, да и нарушений правил в матчах с участием этих команд тоже было не много. Так как обе команды стараются действовать на футбольном поле активно, то общий тотал угловых в этом матче мы советуем играть на больше.

Достанется победа в противостоянии Волгарь — 1.95, в противостоянии нет победителей — 3.45, достанется победа в противостоянии Тюмень — 4.1.

Очень много футбольных болельщиков сегодня предпочитают делать ставки в букмекерских конторах, считая себя экспертами в этом виде спорта. Именно на это и рассчитывают букмекеры, заманивая неопытных игроков большим предложением ставок, как основных, так и дополнительных. Чтобы стабильно выигрывать деньги букмекеров необходимо быть настоящим профессионалом, разбираться в ставках досконально, использовать различные стратегии и схемы. В общем, к ставкам необходимо относиться как к полноценной работе, в противном случае – это не закончится ничем хорошим, деньги будут проиграны, а настроение безнадежно испорчено. Лучше доверять прогнозам таких профессионалов, как эксперты нашего портала, которые уже не первый год имеют дело со ставками на футбол, знают стиль игры футбольных клубов и готовы анализировать много футбольных матчей без потери качества прогнозирования. Наши прогнозы позволят футбольным болельщикам заниматься их любимым делом – смотреть футбол, при этом, наши прогнозы принесут гарантированную прибыль от ставок. Так что, наслаждайтесь футболом и выигрывайте деньги букмекеров, обо всем остальном позаботятся наши профессионалы.

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