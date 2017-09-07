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|05.09 21:00 по МСК.
|Уганда
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|05.09 21:45 по МСК.
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|07.09 02:30 по МСК.
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Оперативная аналитическая сводка от экспертов обнажила проблемы одной из команд
В последнем противостоянии Арарат – ФК Рязань свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 07.09.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 19:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Арарат обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
В футбольном поединке Арарат – ФК Рязань букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.95, на ничью выставили 3.45, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.1.
В прошлом поединке футбольного клуба Арарат основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Арарат будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Арарат есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб ФК Рязань может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК ФК Рязань надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но ФК Рязань имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Так как хозяева поединка Арарат – ФК Рязань сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Арарат.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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