Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Египет
|05.09 21:00 по МСК.
|Уганда
Матч за лидерство в одной из отборочных группа африканской квалификации ЧМ
|Молдова
|05.09 21:45 по МСК.
|Уэльс
Молдова принимает Уэльс. С каким счетом завершится эта игра - у нас есть реальные предположения, основанные на фактах
|Исландия
|05.09 21:45 по МСК.
|Украина
Один из решающих матчей отборочной Группы I. Проигравший вряд ли поедет на Чемпионат мира...
|Алжир
|05.09 22:30 по МСК.
|Замбия
Сборная Алжира принимает Замбию. Разбираем матч африканской квалификации ЧМ
|Гондурас
|06.09 00:36 по МСК.
|США
США все еще рискуют остаться без Чемпионата мира...
|Винус Вильямс
|06.09 02:00 по МСК.
|Петра Квитова
Продолжит ли Венус гнаться за трофеем на любимом "US Open"?
|Парагвай
|06.09 03:00 по МСК.
|Уругвай
Серия матчей без побед в ОЧМ-2018 со стороны Уругвая достигла 4-х поединков. Когда Луис Суарес и Кавани наконец-то проснутся?
|NYC FC
|07.09 02:30 по МСК.
|Канзас Сити
Оперативная аналитическая сводка от экспертов обнажила проблемы одной из команд
В современном футболе ежедневно проводится огромное количество матчей. Наши эксперты тщательно отбирают наиболее интересные противостояния, на которые предлагают свои прогнозы. Сегодня, когда в сети и СМИ появилось большое количество футбольных экспертов, которые предлагают свои прогнозы на футбол, найти действительно качественные и аргументированные прогнозы на этот вид спорта довольно непросто. Наш ресурс выгодно отличается тем, что здесь эксперты стараются предложить максимальный объем ставок на конкретный футбольный матч. Это и ставки на основные исходы матча, и ставки на статистику, и ставки на дополнительные исходы. Мы также рекомендуем на что именно следует обратить внимание во время ставок. Напомним, что сегодня букмекеры предлагают не только ставки на начала футбольного матча, но и ставки по ходу игры, так называемые лайв-ставки. Преимущество ставок по ходу игры заключается в том, что бетторы могут наблюдать за ходом матча, попутно делая ставки. Основываясь на наших прогнозах, бетторы могут выбрать более выгодные предложения букмекеров, чем те, которые они предлагали в доматчевых линиях. Таким образом, преимущества нашего ресурса очевидны, мы тоже любим футбол и привыкли реализовывать свое понимание этой игры в деньги. Так что, советуем не пропустить матч команды Кубань и команды Енисей, на который наши эксперты уже приготовили свои прогнозы. Напомним, что в этом матче будут встречаться лидеры чемпионата, команды, для которых оставшийся игровой отрезок будет очень непростым, поэтому интересный и бескомпромиссный футбол нам гарантирован.
В матче команды Кубань и команды Енисей, которые сыграют между собой в рамках первенства страны, эксперты нашего ресурса выбрали ряд интересных ставок в букмекерских конторах, на которые стоит обратить внимание бетторам. В первую очередь, это касается статистики. Чаще всего, букмекеры выдают верную линию на основные исходы футбольных матчей, а вот корректными предложениями на статистические показатели того или иного футбольного матча почему-то пренебрегают. Хотя, прогнозировать статистику не так уж и сложно, главное, иметь терпение и желание. Мы используем специальные ресурсы, которые находятся в сети в открытом доступе, и ими, при желании, может воспользоваться каждый. Сегодня практически все букмекерские конторы позволяют делать ставки не только до начала матча, но и во время игры. Причем, ставки можно делать как на основные исходы матча, так и на дополнительные исходы и на статистику. Это очень удобно, так как по ходу матча, наблюдая за развитием событий на футбольном поле, можно сделать ставку по лучшему коэффициенту, либо по более выгодным предложениям. В общем, нашими прогнозами можно успешно пользоваться как до начала матча, так и по ходу игры. Особенно это касается тех болельщиков, которые привыкли наблюдать за матчами любимой команды с трибуны стадиона. Матч команды Кубань и команды Енисей будет непростым, команды имеют богатую историю противостояний, поэтому зрелищный и бескомпромиссный футбол болельщикам гарантирован.
Для наших экспертов в матче команды Кубань и команды Енисей, который пройдет в рамках чемпионата, все предельно ясно. Хозяева поля уже практически решили свои задачи в турнирной таблице, клуб гарантировал себе прописку в чемпионате на будущий сезон, поэтому сейчас футболисты находятся в более-менее расслабленном состоянии. А вот гостям необходимо всеми силами удерживать верхнюю строчку в турнирной таблице. Учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много матчей, гостям необходимо демонстрировать стабильную игру в каждом, набирая при этом очки. Так что, первым номером в этом матче будут действовать футболисты команды Енисей, которые, по мнению наших экспертов, должны одержать победу на классе. Коэффициент на это довольно-таки неплох, поэтому мы не видим препятствий для того чтобы сделать ставки на победу команды Енисей. Много голов в матче не будет, так как хозяева поля действуют в обороне очень умело, а гости привыкли добывать свои победы малой кровью. Так что, общий тотал забитых голов на меньше – отличная ставка в этом матче. Это же касается и угловых, так как тотала одной из команд вряд ли хватит для того чтобы пробить общий тотал угловых, предложенный букмекерами. А вот нарушений правил будет много, оба футбольных клуба действуют всегда агрессивно, стараются останавливать атаки соперника еще в центре поля за счет мелких фолов. Да и главный арбитр матча всегда дает много карточек и свистит каждый фол, поэтому эти параметры мы рекомендуем играть на больше.
Матч закончится выигрышем Кубань — 2, победителей в матче не будет — 3.4, матч закончится выигрышем Енисей — 3.87.
Современный футбол – это огромное количество матчей, которые ежедневно радуют болельщиков футболом высшего качества. Ежегодно уровень футбола растет. Появляется много новых футбольных команд, а академии дарят миру новых звезд, привносящих в футбол много нового, отчего этот вид спорта становится более динамичным, а противостояния футбольных команд более зрелищными. Сегодня современный футбол взял курс на омоложение, в составах большинства команд лидерами являются футболисты, которым еще нет 25-лет. При этом это не просто зеленые юнцы, которым эксперты мирового футбола пророчат блестящее будущее, а вполне сформированные футболисты, способные в ответственные моменты игры принимать трудные решения и брать игру в свои руки. Да и сам футбол сильно изменился, сегодня редко какая команда играя от обороны, наоборот, в мировом футболе сейчас модно действовать открыто, непрерывно атакуя ворота соперника большими силами. От этого современный футбол только выигрывает, так как матчи становятся более зрелищными и результативными, что только на руку нашим экспертам и любителям футбола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq