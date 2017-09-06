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Колхети — Самтредиа: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Грузии 08.09.17

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Колхети — Самтредиа: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Грузии 08.09.17

Главный арбитр матча Колхети – Самтредиа в 16:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 08-го сентября и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Самтредиа на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Самтредиа – девять против двух.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Колхети – Самтредиа, занизив на них коэффициент до 1.85. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Колхети отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Колхети еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Колхети пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Последний матч футбольного клуба Самтредиа прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Самтредиа находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Самтредиа в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

В матче Колхети – Самтредиа довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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