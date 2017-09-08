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Носта — Урал 2: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 08.09.17

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Носта — Урал 2: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 08.09.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 08.09.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Носта и Урал 2. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Урал 2 сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Носта. Начало данной игры произойдет в 16:00 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом поединка Носта – Урал 2 гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.2. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.9, а на ничейный результат можно поставить по 3.6.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Носта не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Носта уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Последний матч футбольного клуба Урал 2 прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Урал 2 находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Урал 2 в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Носта – Урал 2, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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