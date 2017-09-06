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Нефтехимик — Лада Тольятти: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 08.09.17

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Нефтехимик — Лада Тольятти: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 08.09.17

Личная встреча между футбольными клубами Нефтехимик и Лада Тольятти назначена на 08-го сентября 2017 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Нефтехимик. По Москве начало данной игры в 17:00.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Нефтехимик – Лада Тольятти коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.

На своем поле футбольный клуб Нефтехимик не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Нефтехимик находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Нефтехимик в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Лада Тольятти уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Лада Тольятти практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Лада Тольятти демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Учитывая сильную игру хозяев матча Нефтехимик – Лада Тольятти на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Лада Тольятти, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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