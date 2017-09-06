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Эксперты обратили внимание на матч испанской Сегунды. Этот поединок требует особого рассмотрения...
В 21:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Клермон – Бур-ан-Бресс Перонна. Футбольный поединок запланировали на 08 сентября, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Клермон – Бур-ан-Бресс Перонна, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.
По меркам национального чемпионата Клермон это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Клермон является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Клермон пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
За последние четыре недели футбольному клубу Бур-ан-Бресс Перонна пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Бур-ан-Бресс Перонна находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Бур-ан-Бресс Перонна намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Бур-ан-Бресс Перонна в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Ставить на матч Клермон – Бур-ан-Бресс Перонна лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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