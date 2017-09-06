Осер — Тур: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.09.17

08 сентября состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Осер – Тур. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Осер, а вот игроки ФК Тур смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:00 по МСК.

Поставить на хозяев матча Осер – Тур можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Осер использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Осер, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Осер выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Сейчас футбольный клуб Тур пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Тур одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Тур забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Ставить на матч Осер – Тур лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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