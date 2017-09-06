Регистрация

Дерби Каунти — Халл Сити: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 08.09.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
США футбол: США – Главная Футбольная Лига
до начала:
# NYC FC 07.09 02:30 по МСК. Канзас Сити #
Открыть доступ

Оперативная аналитическая сводка от экспертов обнажила проблемы одной из команд
Исландия футбол: Исландия – 1. дивизион
до начала:
# Фрам 07.09 22:15 по МСК. Сельфосс #
Открыть доступ

Есть отличный вариант в Исландии. Статистика подтверждает - вероятность победы 90%
Испания футбол: Испания – LaLiga 2
до начала:
# Кадиз 08.09 22:00 по МСК. Гимнастик #
Открыть доступ

Эксперты обратили внимание на матч испанской Сегунды. Этот поединок требует особого рассмотрения...
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Дерби Каунти — Халл Сити: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 08.09.17

В последнем противостоянии Дерби Каунти – Халл Сити свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 08-го сентября у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 21:45. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Дерби Каунти обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Дерби Каунти – Халл Сити неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.1. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.95 и 3.45.

На своем поле футбольный клуб Дерби Каунти не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Дерби Каунти находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Дерби Каунти в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Халл Сити. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Халл Сити продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Халл Сити крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Учитывая статистику личных встреч Дерби Каунти – Халл Сити, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Халл Сити еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Гавр — Орлеан прогноз и ставки от специалиста 08.09.17
Лион Дюшер — Консола прогноз профессионала на матч 08.09.17
Прогноз на матч Интер Турку — Ильвес. Рекомендуемые ставки от экспертов 07.09.17
Леганес — Хетафе прогноз и ставки от профессионала 08.09.17
Гомель — Динамо Минск прогноз профессионала 08.09.17
Торпедо — Локомотив прогноз профессионала 06.09.17
Торпедо — Локомотив прогноз профессионала на матч КХЛ 06.09.17
КХЛ.Автомобилист — Ак Барс: прогноз, ставки букмекера на матч. 06.09.17
Прогноз на матч Динамо Рига — СКА. Рекомендуемые ставки от экспертов 06.09.17
Прогноз на матч Сочи — Динамо Минск. Рекомендуемые ставки от экспертов 06.09.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 