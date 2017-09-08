Регистрация

Мец — ПСЖ прогноз специалиста на матч 08.09.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
США футбол: США – Главная Футбольная Лига
до начала:
# NYC FC 07.09 02:30 по МСК. Канзас Сити #
Открыть доступ

Оперативная аналитическая сводка от экспертов обнажила проблемы одной из команд
Исландия футбол: Исландия – 1. дивизион
до начала:
# Фрам 07.09 22:15 по МСК. Сельфосс #
Открыть доступ

Есть отличный вариант в Исландии. Статистика подтверждает - вероятность победы 90%
Испания футбол: Испания – LaLiga 2
до начала:
# Кадиз 08.09 22:00 по МСК. Гимнастик #
Открыть доступ

Эксперты обратили внимание на матч испанской Сегунды. Этот поединок требует особого рассмотрения...
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Мец — ПСЖ прогноз специалиста на матч 08.09.17

Хозяев матча Мец – ПСЖ 08.09.2017 ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 21:45 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

В футбольном поединке Мец – ПСЖ букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.85, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.4.

Две недели назад футбольный клуб Мец получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Мец из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Мец выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Мец – ПСЖ у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После того, как футбольный клуб ПСЖ выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба ПСЖ удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Мец – ПСЖ встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Прогноз на матч Волгарь — Тюмень от эксперта 06.09.17
Хорсенс — Норшелланн прогноз специалиста 08.09.17
Ставки на матч Фк Олимпиец – Спартак Москва 2, прогноз на футбол от 06.09.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч Кубань — Енисей 06.09.17
Торпедо Кутаиси — Сачхере: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Грузии 08.09.17
Торпедо — Локомотив прогноз профессионала 06.09.17
Торпедо — Локомотив прогноз профессионала на матч КХЛ 06.09.17
КХЛ.Автомобилист — Ак Барс: прогноз, ставки букмекера на матч. 06.09.17
Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс от эксперта 06.09.17
Спартак Москва — Йокерит: прогноз, ставки букмекера на матч. КХЛ 06.09.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 