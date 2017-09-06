Леганес — Хетафе прогноз и ставки от профессионала 08.09.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Леганес – Хетафе, который будет сыгран между командами в 08 сентября. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 22:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Хетафе – две победы против одного поражения.

Гости поединка Леганес – Хетафе от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.1. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.95, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.45.

В этом сезоне футбольный клуб Леганес только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Леганес пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Леганес хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

За последние четыре недели футбольному клубу Хетафе пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Хетафе находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Хетафе намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Хетафе в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Хозяева матча Леганес – Хетафе предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Леганес больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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