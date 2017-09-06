Регистрация

Бенфика — Портимоненси прогноз профессионала на матч 08.09.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
США футбол: США – Главная Футбольная Лига
до начала:
# NYC FC 07.09 02:30 по МСК. Канзас Сити #
Открыть доступ

Оперативная аналитическая сводка от экспертов обнажила проблемы одной из команд
Исландия футбол: Исландия – 1. дивизион
до начала:
# Фрам 07.09 22:15 по МСК. Сельфосс #
Открыть доступ

Есть отличный вариант в Исландии. Статистика подтверждает - вероятность победы 90%
Испания футбол: Испания – LaLiga 2
до начала:
# Кадиз 08.09 22:00 по МСК. Гимнастик #
Открыть доступ

Эксперты обратили внимание на матч испанской Сегунды. Этот поединок требует особого рассмотрения...
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Бенфика — Портимоненси прогноз профессионала на матч 08.09.17

Хозяев матча Бенфика – Портимоненси 08-го сентября 2017 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 23:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Если футбольные клубы Бенфика и Портимоненси в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.

Футбольный клуб Бенфика в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Бенфика сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Бенфика выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Бенфика не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Портимоненси. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Портимоненси продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Портимоненси крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Бенфика – Портимоненси являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Прогнозы и ставки специалистов на матч Арарат — ФК Рязань 07.09.17
Авранш — Шоле прогноз и ставки от профессионала 08.09.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч Кубань — Енисей 06.09.17
Динамо Брянск — Химик Новомосковск: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.09.17
Арарат — ФК Рязань прогноз специалиста на матч 07.09.17
Торпедо — Локомотив прогноз профессионала 06.09.17
Спартак Москва — Йокерит: прогноз, ставки букмекера на матч. КХЛ 06.09.17
Прогноз на матч Сочи — Динамо Минск. Рекомендуемые ставки от экспертов 06.09.17
Динамо Рига — СКА прогноз профессионала на матч КХЛ 06.09.17
Ставки на матч Северсталь – Динамо Москва, прогноз на КХЛ от 06.09.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 