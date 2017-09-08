Велес Сарсфилд — Атлетико Тукуман: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Аргентины 09.09.17

В 01:05 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Велес Сарсфилд – Атлетико Тукуман, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 09 сентября и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Велес Сарсфилд сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Велес Сарсфилд – Атлетико Тукуман определились с коэффициентами. На ФК Велес Сарсфилд выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

Футбольный клуб Велес Сарсфилд в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Велес Сарсфилд сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Велес Сарсфилд выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Велес Сарсфилд не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Атлетико Тукуман построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Атлетико Тукуман выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Велес Сарсфилд – Атлетико Тукуман не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

В футбольном поединке Велес Сарсфилд – Атлетико Тукуман эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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