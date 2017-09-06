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Эксперты обратили внимание на матч испанской Сегунды. Этот поединок требует особого рассмотрения...
Футболисты клуба Пуэбла готовятся до 09 сентября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Крус Асуль. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 03:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Пуэбла – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Пуэбла – Крус Асуль неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.2. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.9 и 3.6.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Пуэбла уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Пуэбла сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Пуэбла не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Крус Асуль сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Крус Асуль имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Крус Асуль покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Ставить на матч Пуэбла – Крус Асуль лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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