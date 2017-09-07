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Эксперты обратили внимание на матч испанской Сегунды. Этот поединок требует особого рассмотрения...
Футболисты клуба Саппоро готовятся до 09 сентября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Ивата. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 07:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Саппоро – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Саппоро – Ивата определились с коэффициентами. На ФК Саппоро выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Саппоро на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Саппоро потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Саппоро в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Ивата постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Учитывая статистику личных встреч Саппоро – Ивата, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Ивата еще не разу не проигрывал в два мяча.
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