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|Россия
|07.09 14:30 по МСК.
|Великобритания
В последнем поединке пятого тура Евробаскета Россия примет одного из главных аутсайдеров турнира – сборную Великобритании. Британцам букмекерами изначально отводилось последнее место, и удивить эта сборная поклонников баскетбола ничем не смогла. Соответственно, для Великобритании это последний матч на Чемпионате Европы. Команде Джо Пранти здесь уже ничего не нужно. А вот Россия может побороться за второе место в группе и, значит, получить более легкого соперника в плей-офф. С каким счетом россияне разгромят британцев?
|Марсело Аревало-Гонзалез
|07.09 18:00 по МСК.
|Гонсало Эскобар
Счёт очной серии между данными теннисистами ещё не открыт. Сумеет ли фаворит размочить итог первым?
|Фрам
|07.09 22:15 по МСК.
|Сельфосс
Есть отличный вариант в Исландии. Статистика подтверждает - вероятность победы 90%
|Кадиз
|08.09 22:00 по МСК.
|Гимнастик
Эксперты обратили внимание на матч испанской Сегунды. Этот поединок требует особого рассмотрения...
|Ман Сити
|09.09 14:30 по МСК.
|Ливерпуль
"Манчестер Сити" против "Ливерпуля" - центральный матч тура в Чемпионате Англии!
|Майнц 05
|09.09 16:30 по МСК.
|Леверкузен
"Майнц" и "Байер" начали новый сезон не совсем удачно. Кто же первым прервет черную полосу?
|Севилья
|09.09 19:30 по МСК.
|Эйбар
"Севилья" в новом сезоне до сих пор не побеждала в домашних стенах. Сколько это будет продолжаться?
Главный арбитр матча Хольштейн Киель – Кайзерслаутерн в 14:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 09 сентября и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Кайзерслаутерн на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Кайзерслаутерн – девять против двух.
Ставки на футбольную встречу Хольштейн Киель – Кайзерслаутерн уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.85. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.4, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.5.
По меркам национального чемпионата Хольштейн Киель это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Хольштейн Киель является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Хольштейн Киель пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
Футбольный клуб Кайзерслаутерн в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Кайзерслаутерн демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Кайзерслаутерн забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Кайзерслаутерн имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Хольштейн Киель – Кайзерслаутерн, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Кайзерслаутерн.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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