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|Россия
|07.09 14:30 по МСК.
|Великобритания
В последнем поединке пятого тура Евробаскета Россия примет одного из главных аутсайдеров турнира – сборную Великобритании. Британцам букмекерами изначально отводилось последнее место, и удивить эта сборная поклонников баскетбола ничем не смогла. Соответственно, для Великобритании это последний матч на Чемпионате Европы. Команде Джо Пранти здесь уже ничего не нужно. А вот Россия может побороться за второе место в группе и, значит, получить более легкого соперника в плей-офф. С каким счетом россияне разгромят британцев?
|Марсело Аревало-Гонзалез
|07.09 18:00 по МСК.
|Гонсало Эскобар
Счёт очной серии между данными теннисистами ещё не открыт. Сумеет ли фаворит размочить итог первым?
|Фрам
|07.09 22:15 по МСК.
|Сельфосс
Есть отличный вариант в Исландии. Статистика подтверждает - вероятность победы 90%
|Кадиз
|08.09 22:00 по МСК.
|Гимнастик
Эксперты обратили внимание на матч испанской Сегунды. Этот поединок требует особого рассмотрения...
|Ман Сити
|09.09 14:30 по МСК.
|Ливерпуль
"Манчестер Сити" против "Ливерпуля" - центральный матч тура в Чемпионате Англии!
|Майнц 05
|09.09 16:30 по МСК.
|Леверкузен
"Майнц" и "Байер" начали новый сезон не совсем удачно. Кто же первым прервет черную полосу?
|Севилья
|09.09 19:30 по МСК.
|Эйбар
"Севилья" в новом сезоне до сих пор не побеждала в домашних стенах. Сколько это будет продолжаться?
09.09.2017 футбольному клубу Тосно на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Анжи. По Москве данная игра стартует в 14:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Тосно – Анжи, занизив на них коэффициент до 1.95. Поставить на ничью можно по 3.45, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.1.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Тосно слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Тосно был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Тосно выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Анжи постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
В матче Тосно – Анжи довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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