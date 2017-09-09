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|Россия
|07.09 14:30 по МСК.
|Великобритания
В последнем поединке пятого тура Евробаскета Россия примет одного из главных аутсайдеров турнира – сборную Великобритании. Британцам букмекерами изначально отводилось последнее место, и удивить эта сборная поклонников баскетбола ничем не смогла. Соответственно, для Великобритании это последний матч на Чемпионате Европы. Команде Джо Пранти здесь уже ничего не нужно. А вот Россия может побороться за второе место в группе и, значит, получить более легкого соперника в плей-офф. С каким счетом россияне разгромят британцев?
|Марсело Аревало-Гонзалез
|07.09 18:00 по МСК.
|Гонсало Эскобар
Счёт очной серии между данными теннисистами ещё не открыт. Сумеет ли фаворит размочить итог первым?
|Фрам
|07.09 22:15 по МСК.
|Сельфосс
Есть отличный вариант в Исландии. Статистика подтверждает - вероятность победы 90%
|Кадиз
|08.09 22:00 по МСК.
|Гимнастик
Эксперты обратили внимание на матч испанской Сегунды. Этот поединок требует особого рассмотрения...
|Ман Сити
|09.09 14:30 по МСК.
|Ливерпуль
"Манчестер Сити" против "Ливерпуля" - центральный матч тура в Чемпионате Англии!
|Майнц 05
|09.09 16:30 по МСК.
|Леверкузен
"Майнц" и "Байер" начали новый сезон не совсем удачно. Кто же первым прервет черную полосу?
|Севилья
|09.09 19:30 по МСК.
|Эйбар
"Севилья" в новом сезоне до сих пор не побеждала в домашних стенах. Сколько это будет продолжаться?
Личная встреча между футбольными клубами Манчестер Сити и Ливерпуль назначена на 09.09.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Манчестер Сити. По Москве начало данной игры в 14:30.
Если футбольные клубы Манчестер Сити и Ливерпуль в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.8. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.8, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.3.
Свой последний матч клуб Манчестер Сити провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Манчестер Сити крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Ливерпуль построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Ливерпуль выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Манчестер Сити – Ливерпуль не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Манчестер Сити – Ливерпуль, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Ливерпуль.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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