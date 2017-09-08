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Шанхай СИПГ — Тяньцзинь Тэда прогноз специалиста 09.09.17

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Чемпионат Европы Баскетбол: Чемпионат Европы
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# Россия 07.09 14:30 по МСК. Великобритания #
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В последнем поединке пятого тура Евробаскета Россия примет одного из главных аутсайдеров турнира – сборную Великобритании. Британцам букмекерами изначально отводилось последнее место, и удивить эта сборная поклонников баскетбола ничем не смогла. Соответственно, для Великобритании это последний матч на Чемпионате Европы. Команде Джо Пранти здесь уже ничего не нужно. А вот Россия может побороться за второе место в группе и, значит, получить более легкого соперника в плей-офф. С каким счетом россияне разгромят британцев?
Челленджер теннис: Челленджер – Одиночные – Богота, Колумбия
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# Марсело Аревало-Гонзалез 07.09 18:00 по МСК. Гонсало Эскобар #
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# Фрам 07.09 22:15 по МСК. Сельфосс #
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Прогноз от наших экспертов
Шанхай СИПГ — Тяньцзинь Тэда прогноз специалиста 09.09.17

09 сентября состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Шанхай СИПГ – Тяньцзинь Тэда. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Шанхай СИПГ, а вот игроки ФК Тяньцзинь Тэда смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 14:35 по МСК.

Самый большой коэффициент в матче Шанхай СИПГ – Тяньцзинь Тэда идет на гостей и составляет 3.87, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.4. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Шанхай СИПГ не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Шанхай СИПГ уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Последний матч футбольного клуба Тяньцзинь Тэда прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Тяньцзинь Тэда находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Тяньцзинь Тэда в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Шанхай СИПГ – Тяньцзинь Тэда, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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