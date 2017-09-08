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|Россия
|07.09 14:30 по МСК.
|Великобритания
В последнем поединке пятого тура Евробаскета Россия примет одного из главных аутсайдеров турнира – сборную Великобритании. Британцам букмекерами изначально отводилось последнее место, и удивить эта сборная поклонников баскетбола ничем не смогла. Соответственно, для Великобритании это последний матч на Чемпионате Европы. Команде Джо Пранти здесь уже ничего не нужно. А вот Россия может побороться за второе место в группе и, значит, получить более легкого соперника в плей-офф. С каким счетом россияне разгромят британцев?
|Марсело Аревало-Гонзалез
|07.09 18:00 по МСК.
|Гонсало Эскобар
Счёт очной серии между данными теннисистами ещё не открыт. Сумеет ли фаворит размочить итог первым?
|Фрам
|07.09 22:15 по МСК.
|Сельфосс
Есть отличный вариант в Исландии. Статистика подтверждает - вероятность победы 90%
|Кадиз
|08.09 22:00 по МСК.
|Гимнастик
Эксперты обратили внимание на матч испанской Сегунды. Этот поединок требует особого рассмотрения...
|Ман Сити
|09.09 14:30 по МСК.
|Ливерпуль
"Манчестер Сити" против "Ливерпуля" - центральный матч тура в Чемпионате Англии!
|Майнц 05
|09.09 16:30 по МСК.
|Леверкузен
"Майнц" и "Байер" начали новый сезон не совсем удачно. Кто же первым прервет черную полосу?
|Севилья
|09.09 19:30 по МСК.
|Эйбар
"Севилья" в новом сезоне до сих пор не побеждала в домашних стенах. Сколько это будет продолжаться?
История противостояния Шаньдун Лунэн – Цзянсу Сайнти длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Шаньдун Лунэн одержал 51 победу, а на счету ФК Цзянсу Сайнти 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 09 сентября и по московскому времени его начало будет в 14:35.
Футбольный клуб Шаньдун Лунэн среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.85. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Цзянсу Сайнти выставили 4.4.
На своем поле футбольный клуб Шаньдун Лунэн не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Шаньдун Лунэн находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Шаньдун Лунэн в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Цзянсу Сайнти уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Цзянсу Сайнти практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Цзянсу Сайнти демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Шаньдун Лунэн – Цзянсу Сайнти, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Цзянсу Сайнти.
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