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Брайтон — Вест Бромвич прогноз и ставки от профессионала 09.09.17

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Прогноз от наших экспертов
Брайтон — Вест Бромвич прогноз и ставки от профессионала 09.09.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Брайтон – Вест Бромвич, который будет сыгран между командами в 09-го сентября. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 17:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Вест Бромвич – две победы против одного поражения.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Брайтон – Вест Бромвич практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.4. Хозяева получили на свою победу котировку 2, а на гостей идет прием ставок по 3.87.

Две недели назад футбольный клуб Брайтон получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Брайтон из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Брайтон выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Брайтон – Вест Бромвич у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Вест Бромвич пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Вест Бромвич находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Вест Бромвич намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Вест Бромвич в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Ставить на матч Брайтон – Вест Бромвич лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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