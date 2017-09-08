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В рамках национального первенства пройдет поединок Шеффилд Уэнсдей – Ноттингем Форест, который будет сыгран между командами в 09 сентября. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 19:30 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Ноттингем Форест – две победы против одного поражения.
Ставки на футбольную встречу Шеффилд Уэнсдей – Ноттингем Форест уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2. Уверенные в победе гостей могут поставить на 3.87, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.4.
Если раньше футбольный клуб Шеффилд Уэнсдей ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Шеффилд Уэнсдей в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Шеффилд Уэнсдей стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Последний матч футбольного клуба Ноттингем Форест прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Ноттингем Форест находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Ноттингем Форест в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Между командами Шеффилд Уэнсдей и Ноттингем Форест всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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