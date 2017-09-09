Базель — Лозанна прогноз специалиста 09.09.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 09.09.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Базель и Лозанна. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Лозанна сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Базель. Начало данной игры произойдет в 20:00 по московскому времени.

Поставить на хозяев матча Базель – Лозанна можно по коэффициенту 1.8, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.3. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.8.

На своем поле футбольный клуб Базель не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Базель находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Базель в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Лозанна прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Лозанна сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Лозанна в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Учитывая сильную игру хозяев матча Базель – Лозанна на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Лозанна, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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