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Фенербахче — Башакшехир: прогноз, ставки букмекера на матч. 09.09.17

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Фенербахче — Башакшехир: прогноз, ставки букмекера на матч. 09.09.17

История противостояния Фенербахче – Башакшехир длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Фенербахче одержал 51 победу, а на счету ФК Башакшехир 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 09-го сентября 2017 года и по московскому времени его начало будет в 20:00.

Самый большой коэффициент в матче Фенербахче – Башакшехир идет на гостей и составляет 4.4, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.5. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.85.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Фенербахче на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Фенербахче потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Фенербахче в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

После того, как футбольный клуб Башакшехир выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Башакшехир удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Учитывая сильную игру хозяев матча Фенербахче – Башакшехир на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Башакшехир, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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