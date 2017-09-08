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Чикаго — Нью-Йорк прогноз и ставки от профессионала 09.09.17

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Чикаго — Нью-Йорк прогноз и ставки от профессионала 09.09.17

Главный арбитр матча Чикаго – Нью-Йорк в 23:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 09-го сентября 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Нью-Йорк на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Нью-Йорк – девять против двух.

Если футбольные клубы Чикаго и Нью-Йорк в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.

По меркам национального чемпионата Чикаго это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Чикаго является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Чикаго пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

За последние четыре недели футбольному клубу Нью-Йорк пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Нью-Йорк находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Нью-Йорк намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Нью-Йорк в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

На поединок Чикаго – Нью-Йорк идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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